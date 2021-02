Detrás de las candidaturas: aspirantes transitan por “suelo disparejo”

En Mazatlán, la “marca” o “franquicia” de Morena que se formó tras la llamada ola de Andrés Manuel López Obrador en la jornada electoral de 2018, atrajo la mirada y atención no solo de muchos internos de este partido político, sino también de externos que se amontonaron como aspirantes por la alcaldía, cuyo registro solo se frenó al vencerse el plazo el pasado 7 de febrero, a las 23:59 horas, con 15 precandidatos.

La convocatoria para los registros fue abierta, de manera virtual, en línea y sin muchos requisitos, cuyos perfiles serán valorados y calificados por la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

En la lista de los que buscan la presidencia de Mazatlán aparecen profesores universitarios, ambientalistas, doctores, ortopedistas, empresarios, comerciantes, agricultores, funcionarios activos y ex servidores públicos de la presente administración municipal, entre ellos, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiuh Guerra Martínez; el ex director del DIF, Roberto Rodríguez Lizárraga, y el ex secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, David González Torrentera.

A todos se les advierte que si incurren en violación grave de las reglas en el estatuto y a la convocatoria, se les podría cancelar o negar el registro, así como que tienen prohibido realizar acusaciones públicas o ejercer actos de violencia física contra el partido, sus órganos de dirección y otros aspirantes o protagonistas.

El llamado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para no reelegirse ni usar los puestos públicos de trampolín y hacer proselitismo con recursos públicos, parece no tener eco en algunos aspirantes de Mazatlán, que se niegan a renunciar a sus puestos, cuando ya están registrados.

Varios de los precandidatos han externado su rechazo en contra de la reelección y el actuar de funcionarios que como nunca, hoy en día, visitan las colonias para tener contacto con la gente y prometer el cielo y las estrellas.

Las acusaciones van de leves a fuertes, como las que hicieron el ambientalista Sergio Valle Espinoza y el doctor Juan Torres Navarro, precandidatos registrados, en contra del Químico Benítez, a quien señalaron de haber traicionado los principios éticos de la 4T de no mentir, no robar y no traicionar, y que ahora aspira a la reelección.

Por su parte, el profesor universitario y comerciante, Manuel ‘El Güero’ Beltrán, califica como un acto de deshonestidad el que algunos funcionarios públicos sigan en sus puestos cuando ya están inscritos como precandidatos.

“Eso en lugar de verse bien, los hace ver mal a ellos y al partido también, porque si ya están inscritos debieron de haber renunciado a sus cargos públicos y tantito peor, andan haciendo campaña, eso los hace ver muy mal ante la ciudadanía, y lejos de ayudar al proceso lo enrarece y lo entorpece un poco más”, expresó.

Para Roberto Rodríguez el “montón” de precandidatos por un puesto de elección popular como es la alcaldía de Mazatlán, podría terminar en una situación parecida a la que se vivió en el proceso de elección de la candidatura por el gobierno de Sinaloa, donde se registraron entre 7 y 8 aspirantes, se encuestaron 4 o 5 y se decidió por uno, el senador Rubén Rocha Moya, lo cual trajo inconformidad en algunos aspirantes.

La mayoría de ellos, criticó, ni siquiera ayudaron a la población durante la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia del coronavirus, y ahora buscan ser alcaldes de Mazatlán.

Y aunque refirió que son muchos los “aventurados”, todos están en su legítimo derecho, ya que Morena sigue siendo la marca más preferida de la sociedad.

VAN POR PERFIL Y ENCUESTA

Además de los funcionarios en activos y ex servidores públicos de la presente administración que aparecen en la lista de precandidatos por Morena, están inscritos dos ex alcaldes de Mazatlán, Alejandro Camacho Mendoza, quien llegó a la Presidencia por el PAN en el periodo 1996-1998, y Gerardo Rosete Ramírez, quien fue alcalde sustituto por el PT en el 2002.

El primero reconoce que no es militante de Morena, pero decidió registrarse a propuesta de grupos morenistas que le dan el apoyo, entre ellos el Comité del Pueblo Salva al Pueblo y Colectivo Cuarta Transformación.

Camacho Mendoza fue el coordinador de la campaña del alcalde Luis Guillermo Benítez, en el 2018, tiempo en que se mencionó que sería el secretario del Ayuntamiento, pero de último momento su nombre fue sustituido por el de José de Jesús Flores Segura, quien permanece en el cargo.

Desde su punto de vista, el registro de un gran número de precandidatos por Morena no significa que el partido esté fracturado, sino que esto se debe a la apertura que hay en Movimiento de Regeneración Nacional, y que como sucedió con la elección del candidato al gobierno de Sinaloa, habrá una valoración y elección de los mejores perfiles, para después definirse por encuesta.

Por otro lado, el también empresario Rosete Ramírez dice haber alcanzado la madurez política que requiere un servidor público y que el acercamiento con la gente en su negocio de tacos de birria, lo motivó a dejar el mandil que orgullosamente porta en su establecimiento para aspirar por la alcaldía de Mazatlán.

DEMANDAN SUELO PAREJO

El primero de los morenistas en registrar su precandidatura por la alcaldía, fue el Güero Beltrán, maestro de tiempo completo en la carrera de Ingeniería de la UAS y pionero de los ‘diablitos’ en Mazatlán, quien ahora es uno de los que exigen suelo parejo.

Él señala que mucha de la gente que ahora milita en Morena o que busca una candidatura por este partido político no trae los principios de la 4T, por eso decidió enarbolar su precandidatura, ya que cuenta con credenciales desde 2016, tras el fraude electoral de ese año y el surgimiento del gobierno legítimo encabezado por AMLO, que concluyó con la victoria en la elección de 2018, aunque su participación política data desde 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas estuvo a punto de conseguir la Presidencia de la República, con el Frente Democrático Nacional.

Pese a su trayectoria, principios y trabajo que realiza desde hace 8 meses en armar la estructura de su precandidatura, Manuel Beltrán se siente en desventaja frente a los funcionarios que van casi todos los días a las colonias para hacer proselitismo con recursos públicos y en tiempos de veda electoral.

A como lo marcan los estatutos viene una consulta interna, pero en cuanto a suelo parejo, vemos una deshonestidad por parte de algunos compañeros que ya están inscritos en las precandidaturas y que son funcionarios Manuel Beltrán





Dijo que muchos esperan que la elección del candidato sea por designación, en vez de trabajar por hacer una estructura fuerte y apostarle al partido para ganar todas las candidaturas, pues si no se hace así, aunque Morena sea la mejor marca o franquicia, concluyó, se la verá difícil en la próxima jornada electoral del 6 de junio.

ASPIRANTES A LA ALCALDÍA POR MORENA

