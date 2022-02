¡Que no te engañen! Surge modalidad de fraude a través de Airbnb

Culiacán, Sin.-Una nueva modalidad de fraude inmobiliario se registró recientemente en Sinaloa a través de la plataforma Airbnb y te dejamos los detalles para que estés alerta y tomes precauciones cuando vayas a rentar un departamento.

El empresario Javier Armenta estaba cambiándose de casa y encontró un departamento en renta que era de su agrado en Culiacán. La renta era accesible debido al sector donde está ubicado. Contactó a quienes creía que eran los dueños para concertar una cita y ver el lugar que había sido de su agrado.

Al llegar al edificio de departamentos ubicado en la colonia Guadalupe, quienes ocupaban el lugar lo dejaron pasar para que viera las condiciones en las que se encontraba el condominio que deseaba rentar.

Al ver el trato que le estaban dando, las condiciones y el acceso que tuvo, Javier sintió confianza. Le gustó el departamento, por lo que decidió que, por lo menos por un tiempo, sería su nuevo hogar.

Sin embargo, no se esperaba el fraude que vendría después.

Contacto por Facebook

“Busco en Marketplace en Facebook y encuentro una en la colonia Guadalupe que está amueblada, en seis mil pesos mensuales, y conforme a lo que he cotizado me pareció muy buena opción. Le mandé mensaje a la persona en la publicación de Marketplace, me pasó su celular e hicimos una cita”, dijo Armenta.

A los días de que hizo la cita, vio a la persona que se presentaba como dueña del departamento en el interior de este.

Al ingresar, pudo ver el departamento, grabó un video en el interior para mostrarle a su familia y como quedó conforme, hizo el trato con el supuesto dueño para quedarse con el lugar.

Al día siguiente, hizo los depósitos correspondientes a dos meses de renta como depósito, pero el supuesto dueño ya no contestó las llamadas.

“Ya no me empezó a gustar, esperé unos 40 minutos y me fui con todo y maleta al departamento porque tenía acceso y ya estaba pagado. Cuando llego ahí me encuentro a un vecino y le dije que era nuevo inquilino y quería subir, pero tenía mis dudas porque había algo raro. Fue él quien me contactó con el propietario del lugar, y él me dijo que era una estafa”, lamentó.

Operan el fraude por Airbnb

Al hablar con el dueño, este le dijo que había rentado el departamento a una persona a través de la plataforma de Airbnb. Quien se había presentado anteriormente como el dueño del departamento, había citado a varias personas para mostrarles el lugar y ofrecerlo en renta.

“El dueño me dijo que a través de las cámaras de seguridad del edificio detectaron que estuvieron citando a diferentes personas y rápidamente actuaron”, explicó.

Ante esto, Javier pidió al propietario del departamento que consiguiera a través de Airbnb la información de los estafadores, pero la plataforma no respondió a esta solicitud, por lo que ni la compañía ni el dueño del departamento se hicieron responsables del fraude.

“El propietario también tiene responsabilidad porque fue en su inmueble donde se cometió el ilícito, fue un fraude a final de cuentas, pero él se desentiende. La plataforma no es infalible, no es tan segura y se puede prestar para delitos y nunca hay respuesta de Airbnb al momento”, aseguró.













