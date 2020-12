PT en Sinaloa pudiera no ir en alianza con Morena en Sinaloa

Culiacán, Sin.- La alianza del PT con Morena pende de un hilo, ya que Morena no le ha permitido proponer candidatos y que por la soberbia no ha querido cederle espacios, advirtió Leobardo Alcántara Martínez.

El líder del PT citó por ejemplo que Morena no quiere ceder sus espacios y no ha considerado las propuestas de candidatos que el PT tiene para la gubernatura de Sinaloa y el resto de los cargos de elección popular.

Local Exige PT justicia para regidor José Carlos Trujillo

Precisó que esperará hasta éste miércoles para definir si el PT en Sinaloa va sólo o que camino tomará porque hasta el momento no han querido tomar en cuenta la propuesta de la dirigencia nacional, de que el diputado federal Fernando García, Víctor Manuel Díaz Simental y el propio dirigente, Leobardo Alcántara pudieran encabezar la candidatura a la gubernatura.

Dijo que siguen en las mesas de negociación que se han establecido para concretar la coalición entre los partidos de Morena, PT y Verde Ecologista para el proceso electoral del 2021, pero que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo.





Morena no ha querido aceptar las candidaturas a gobernador que traemos en el PT y no quiere que entremos a la participación para encuestarnos y en el proceso de la coalición, el PT también tenga derecho a proponer a candidatos y de no haber acuerdos la alianza se podría romper Leobardo Alcántara





Te puede interesar: Leonardo Alcantar acusa a Jesús Estrada como el peor “sabandija”

Alcántara Martínez advirtió que la 4T no las tiene todas consigo, porque éste proceso electoral es complejo y retador y Morena por su arrogancia no quiere conciliar con los partidos que fueron en coalición en el 2018.

















Lee más aquí↓

Local Impugnarán PAIS y PT resolución del Tribunal sobre candidaturas

Local Amenaza PT con romper alianza con Morena y PES

Local Denuncia PT persecución política en contra de sus dirigentes