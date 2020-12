Cuén Ojeda sigue “desojando la margarita” para ir en alianza

Culiacán, Sin.- A unas horas de que se cierre el plazo para registrar alianzas, el dirigente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, advirtió que la opinión de la militancia es ir solos, pero que todavía no cierra la posibilidad de ir en coalición con otros partidos.

“El plazo fatal es el último minuto del día 23 de diciembre, y en base a experiencias pasadas sabemos las dinámicas que se tienen que dar para registrar alianzas. En México me reuní con liderazgos muy importantes y, aun cuando la opinión generalizada de la militancia es ir solos, no se cierra la posibilidad de hacer alianzas”, señaló.

Cuén Ojeda admitió que en estos momentos es muy difícil tomar decisiones cuando no se sabe quiénes van a encabezar una coalición, cuando no se sabe por quién hacer campañas, cuando no se conoce quien pudiera estar al frente, si esa gente es proba, si esa gente tiene la capacidad para aglutinar, para escuchar, para competir.

Asentó que apenas acaba de estar en la ciudad de México y pudo captar los ambientes que hay en el terreno político acerca de la participación política en las elecciones que ya están en marcha en nuestro país y en Sinaloa.

“Lo real es que a las fuerzas políticas se les ha dificultado la definición del candidato que encabezará la elección para gobernador en Sinaloa, específicamente de la fuerza que ahora sostiene el poder a nivel federal como es Morena”, indicó.

El dirigente del PAS destacó que se vive un escenario político muy interesante, muy importante, pero que no le apuesta a las alianzas.

"Nosotros hemos trabajado para ir en los peores escenarios cuando más difícil puede estar la situación, estamos muy contentos con la gente por la respuesta que están teniendo", expresó Cuén Ojeda.





Reiteró que el PAS ha trabajado arduamente y los resultados es que se tiene mucha gente, compañeros que están en la idea de que él sea quien encabece la candidatura a gobernador del estado de Sinaloa.

















