Proyectan seis meses de trabajo en la Emilio Barragán

Mazatlán, Sin.- Seis meses de trabajo, tomando en cuenta la temporada de lluvias, se proyectan en la obra de remodelación de la avenida Emilio Barragán, señaló el director de Obras Públicas, Luis Gerardo Nuñez Gutiérrez.

Dijo que para no restringir por completo el flujo vehicular, las constructoras comenzarán a trabajar por un solo carril, pues reconoció que esta vialidad es muy importante, ya que ahí se ubica el muelle portuario y el acceso al embarcadero de la Isla de la Piedra.

"Estamos hablando de seis meses de trabajo, tomando en cuenta la temporada de lluvias, es una gran obra que Mazatlán estaba añorando, es una vía muy antigua cómo era Gabriel Leyva, esta zona tenemos el muelle portuario y lo que es la Isla de la Piedra, por eso es relevante la obra", dijo.

Agregó que el fallo de licitación lo ganaron las constructoras Camsi y Michell y estas subcontratarán a otras para agilizar los trabajos.

FICHA TÉCNICA

A grandes rasgos la obra contempla la rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria, ductos pluviales, la reposición del pavimento, reconstrucción de banquetas, guarniciones, paraderos de camiones, bancas, botes de basura, ciclopuertos y alumbrado público.

El proyecto va desde avenida Gutiérrez Nájera hasta calle Francisco Villa, una longitud mil 332 metros lineales por 21 metros de ancho. Guarniciones de cuatro mil 558 metros lineales y un total de 21 mil 100.88 metros cuadrados de pavimento. Además, tres mil 853 metros lineales de tomas domiciliarias y mil 217 metros de descargas al sistema de drenaje.

La inversión es de 88 millones 193 mil pesos.

La obra de rehabilitación consta de la reposición de la tubería hidrosanitaria, ductos pluviales y la reposición del pavimento. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

ESTUDIO

El funcionario municipal destacó que con dicha obra la movilidad será más segura, priorizando al peatón y ciclista, además de que se agilizará el tránsito vehicular, pues reconoció que es una avenida con mucha afluencia, sobre todo de transporte de carga.

"Tenemos un estudio que se hizo en las horas pico de aproximadamente cuatro mil unidades por hora, tanto en el orden turístico y ciudadano; transitan vehículos, unidades de transporte público y de carga", destacó.

SIN "PARCHES" Y SIN "MOCHES"

Todas las obras de ahora en adelante tendrán una supervisión rigurosa, aseguró el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. No quiere pavimentos parchados cómo está sucediendo en la avenida Gabriel Leyva, qué menos de un año de su inauguración ya ha sido intervenida por lo menos en cuatro ocasiones por fallas en las tuberías hidrosanitaria.

"Van a meter el agua, el drenaje, ya que terminen no digan "vamos a romper este pedazo porque se nos olvidó meter el tubito", aquí eso no lo pueden hacer, no queremos pavimento parchado. Los supervisores tendrán que darse cuenta de que todo lo que va abajo está debidamente probado", aseveró.

Añadió también que todos los materiales especificados en el contrato son de buena calidad y para evitar que las constructoras hagan un cochinero, exhortó a los funcionarios a no pedir "moches".

"No pedir los moches a los constructores, porque al constructor que le pides te hace cochinero, compran al funcionario y cómo lo compran un dice: "no, este no tiene que reclamarme, yo ya le pague", añadió.