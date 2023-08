Proponen regionalización de la pesca en Sinaloa

Pescadores ribereños del estado de Sinaloa proponen la apertura de la temporada de capturas de camarón 2023-2024 para el 10 de septiembre.

Luego de sostener un acercamiento con funcionarios de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca, encabezados por la secretaria de Pesca estatal, Flor Emilia Guerra Mena, manifestaron que para la zona centro-norte ya es tarde para salir.

Ante ello habló de regionalizar la pesca, porque las condiciones de las bahías y esteros para todo el estado son distintas.

"Los resultados no son los mismos, no se pueden dar las mismas recomendaciones para las aperturas de temporada, porque no son las mismas condiciones", dijo.

Comentó que mientras que en el centro y norte los volúmenes y tallas son buenos, en el sur el camarón apenas tiene un peso de 3 gramos.

Esperan resultados

Los pescadores están esperando los resultados del último muestreo de Inapesca y proponen como fecha del levantamiento de la veda el 10 de septiembre, por lo que piden que se abran las mesas de trabajo donde participa el sector pesquero.

"Que se incluya en la norma 06 al estado de Sinaloa, así como en Sonora, para salir al mismo tiempo a altamar. Esos fueron los planteamientos de los pescadores y que el estado apoya y respalda", concluyó.

El año pasado la temporada de capturas de camarón inició el 16 de septiembre, pero para este 2023 todavía no se han dado a conocer las fechas oficiales para pescar en altamar y esteros de Sinaloa.