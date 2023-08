Productores de mango del sur de Sinaloa registran pérdidas en esta temporada

Mazatlán, Sin. -La situación macroeconómica en el país ha generado que los productores de mango del sur de Sinaloa atraviesen una situación complicada, confirmó Ismael Díaz Murillo.

El presidente de la empresa Diazteca manifestó que actualmente el kilo de mango se vende en 2 pesos, cuando en otros años estaba entre 4 y 5 pesos, lo que ha generado el cierre de las empresas procesadoras.

“Casi todas las industrias no están ya en proceso, porque tampoco a ellos les sale el precio. Todos los concentrados ya pararon. Citrofrut paró hace como un mes, que normalmente estaba activo hasta el final de la temporada, que es la empresa más fuerte del sur. No se va a quedar con inventarios si no les sale. Esos son precios contratados en dólares, que no se mueven, y con el tipo de cambio no les sale. Otras procesadoras en Nayarit y en Culiacán también cerraron”, dijo.

Díaz Murillo reconoció que el clima ha favorecido a las últimas variedades de mango, que son el kent y el keitt, ya que en otros años a estas fechas ya había concluido la temporada y actualmente se prevé que siga el corte en las próximas tres semanas.

Estimó que esta temporada se incrementó alrededor de un 30 por ciento la producción y que todavía hay un 60 por ciento en producción mango keitt, que está pendiente de corte y que es la variedad que más se produce en el municipio de Escuinapa.

Los números

El empresario fruticultor agregó que una vez que concluya el corte de mango, y con los números finales de la temporada, se hará un análisis de la viabilidad de este cultivo, ya que los insumos registraron un incremento del 17 por ciento, pese a que la inflación del último año fue menor.

En Sinaloa se cosechan 30 mil hectáreas de mango, de las cuales 25 mil se encuentran en los municipios de Escuinapa y Rosario. Por temporada se producen anualmente un promedio de entre 200 y 220 mil toneladas de fruta.