Productores llegan al Aeropuerto Internacional de Culiacán, logran pasar los bloqueos

Culiacán, Sin.- Después de una larga caminata y bloqueos de parte de los elementos de seguridad estatal y ejército mexicano, los productores han logrado llegar hasta las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán, para impedir el ingreso de personas y salida del lugar.

Es importante recalcar que esta movilización se está llegando a cabo tras no recibir garantía en el precio de la tonelada de maíz, así como la falta de atención por parte de las autoridades federales y estatales.

Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos, dijo que tomarán las instalaciones sin miedo a que los quieran detener; pues indicó que el miedo es no tener garantía para la producción de maíz y sus familias.

“El gobierno nos ha escuchado, pero no hacen nada. Son meses de mesas, de diálogo y no hacen nada, todos conocen el problema y no hacen nada para dar solución”, señaló.

Asimismo, los productores destacaron que no han recibido pago de la producción que ya ha sido entregada a las bodegas dentro del esquema de Segalmex.

El líder agrícola, dijo que la economía se va a frenar y se verá afectada ante la falta de soluciones por parte de las autoridades en el tema de la comercialización del maíz.

“Nosotros no tenemos pleito con la sociedad, sino con la autoridad, venimos a generar presión para que nos den una solución”, indicó.

Cabe destacar que las personas que llegaron al momento de que los productores llegaron a las instalaciones del aeropuerto, les solicitaron el boleto de abordar para evitar que se genere mayor afectación a los usuarios.

Finalmente, Baltazar Valdez, detalló que se tomarán las instalaciones del aeropuerto, así como las acciones que se están tomando en más de 20 estados de la República Mexicana.