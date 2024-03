Productores de leche rompen negociaciones con pasteurizadoras

Mazatlán, Sin.- Debido a la postura y la poca disposición demostrada por las pasteurizadoras para aceptar el aumento al litro de leche, la mesa de negociación con los ganaderos locales se suspendió temporalmente.

José Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la Asociación Ganadera Local en Mazatlán, manifestó que la principal cuenca lechera en Sinaloa continúa en la lucha por obtener un aumento de 5 pesos por litro de leche.

Comentó que a pesar de haberse sentado en dos ocasiones con las pasteurizadoras, estas se mantienen cerradas e intentan imponer su postura de ofrecer 30 centavos por litro.

"La mesa de diálogo está rota en este momento. Yo me quedé con los representantes y les pedí que reflexionaran, que hablaran con sus superiores, que nos dieran un precio mínimo, y me dijeron que no", explicó.

Mencionó que la única búsqueda por parte de los ganaderos es un precio justo para el litro de leche, pero las empresas lecheras se mantienen cerradas para llegar a acuerdos favorables.

Lizárraga Rivera indicó que la situación para los productores de leche es crítica, ya que siguen operando en números rojos.

Consideró que los productores de leche en Mazatlán rechazaron la oferta de aumentar 30 centavos el litro de leche al considerarla una burla total.

Para saber

El dirigente ganadero señaló que además del aumento en los insumos, también se ha elevado el costo de la pastura y el grano para alimentar al ganado.

Actualmente producen alrededor de 100 mil litros de leche diarios, sin embargo con los altos costos de operación y bajos precios en ocasiones no tienen ganancias.