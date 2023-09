Proceso electoral 2023-2024: INE abre convocatoria para auditor monitorista

Mazatlán, Sin. -El Instituto Nacional Electoral convoca a las y los ciudadanos a participar en el proceso electoral concurrente 2023- 2024 como auditor monitorista.

Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney, Vocal Ejecutivo de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado con sede en Mazatlán, señaló que el pasado 7 de septiembre dio inicio del proceso electoral federal, convirtiéndose en el más grande de la historia del país por la gran cantidad de ciudadanos que puedan acudir a votar.

"Estamos ya preparamos para asumir esta gran responsabilidad y en aras de esto el Instituto Nacional Electoral la está invitando a toda la ciudadanía que desee participar con nosotros, actualmente tenemos una convocatoria abierta de auditor monitorista" señaló.

Agregó que más principales funciones a desarrollar este puesto es ejecutar los procedimientos de auditoría en campo, de los partidos y los candidatos que andan en campaña, proporcionando sus datos para saber cómo se comportan en las mismas.

En las próximas semanas se abrirán más convocatorias. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Son monitoristas, son gente que va a estar auditando, que va a estar verificando dentro de las campañas políticas a cada uno de los candidatos para ver cómo van utilizando los recursos de las prerrogativas que tienen derecho, es parte del área de fiscalización en donde nosotros vigilamos que se cumpla con los recursos y se cuide el recurso por parte de los partidos políticos, para a la hora que se hagan las auditorías se cumpla con la ley", explicó.

Convocatoria

La convocatoria estará abierta hasta el próximo martes 26 de septiembre, si estás interesado en postularte acude las instalaciones de la 06 Junta Distrital Ejecutiva, ubicada en avenida Sinaloa número 41, colonia Sánchez Celis, en un horario de atención de nueve de la mañana a una de la tarde y de una y media a cuatro de la tarde. Excepto sábado y domingo.

El proceso de selección comprende: revisión curricular, evaluación de habilidades, conocimientos y entrevistas; la ponderación: 50% evaluación de conocimientos, 50% entrevista.

La evaluación de conocimientos se llevará a cabo el 27 de septiembre y la entrevista el 28. El ingreso mensual bruto que se ofrece es de 11,250 pesos y el período de contratación comprende del primero de octubre al 31 de diciembre. Hay dos plazas vacantes.

"Los requisitos legales es tener ciudadanía mexicana, en el pleno ejercicio de sus derechos, acreditar los conocimientos y habilidades requeridas para el adecuado desempeño de su cargo, no haber sido registrado como candidato de elección popular en los últimos tres años, no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos, no ser militante de ningún partido político, no haber sido condenado por delito alguno, no estar inhabilitado para ocupar puestos públicos, contar con licencia de conducir y saber conducir vehículos de transmisión manual", detalló

Los conocimientos requeridos son en contabilidad y conciliaciones de partidas, Office, manejo de base de datos, sistemas informativos, ambiente web. El área o disciplina: económico-administrativa, ciencias físicas- matemáticas o de ingeniería, ciencias sociales y derecho; no se requiere experiencia.

Cantú Mac Swiney, apuntó que este distrito territorialmente es el segundo más grande de Sinaloa, que comprende desde sur de Culiacán, Elota, San Ignacio, Cosalá y zona norte de Mazatlán y hay un padrón electoral de 326 mil 034 personas.

Añadió que con este proceso electoral se abre una gran oferta laboral para la ciudadanía mazatleca, pues, a partir del 16 de octubre, estará abierta la convocatoria para contratar a todos aquellos que deseen participar como supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.

En total se abrirán alrededor de 270 plazas en las diferentes convocatorias

Para saber

Consulta la convocatoria completa en el link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=798641458935240&id=100063681795806&mibextid=Nif5oz