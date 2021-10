PRI y PAN se definen como segunda y tercera fuerza y el PAS los corrige

Culiacán, Sin.- El dirigente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, salió a la palestra a defender la posición del partido que dirige, ya que en tribuna los coordinadores del PRI y del PAN se adjudican la segunda y tercera fuerza política en el estado, cuando el PAS tiene más espacios ganados en el pasado proceso electoral.

“Para que tanto brinco estando el suelo tan parejo, porque lo importante son los espacios que tenemos en este momento, eso es lo que cuenta, pero si eso los llena al definirse como segunda y tercera fuerza, les decimos que nosotros seguimos trabajando todos los días”, señaló.

Destacó que si se hace un comparativo entre el PAS y el PRI ahorita tiene ocho diputados, -siete pluris y uno de mayoría-l y el PAS también ocho, pero todos de mayoría, además tiene la mesa directiva del Congreso del estado, si se revisan el total de cabildos, entre regidores y síndicos, se ve la fuerza del PAS, el PRI tiene 37 y nosotros 39.

“Si nos vamos al número de presidencias municipales que se ganaron, el PAS tiene seis, el PRI una y el PAN no tiene ninguna. En la Sesenta y Una Legislatura cuando tuvimos seis diputados , los priistas se burlaron de nosotros porque eran puros pluris y decían que no teníamos la capacidad de ganar por tierra, ahora en este resulta que no tenemos ninguna pluri, ocho por tierra, se cambiaron los papeles”, explico.

Cuen Ojeda al referirse al PAN que se adjudica la tercera fuerza, destacó que en lo que se refiere a alcaldías el PAN no tiene ninguna, mientras que el PAS obtuvo seis, y el PAN sólo tiene dos diputados plurinominales.

“No tienen una sola presidencia, entonces cómo van a ser la tercera fuerza, si no ganaron nada, le pegamos una paliza”, señaló.

Recordó que en la legislatura pasada al PRD que ni siquiera había alcanzado el registro en el Congreso le dieron más espacios que al PAS que había obtenido dos legisladores.

“Nosotros que tuvimos muchísimos votos, prácticamente nos tocaron dos diputados, pero uno se hizo para atrás, pero en el Congreso ni siquiera nos querían dar un cubículo y al PRD si le dieron a pesar de que habían perdido el registro, con el argumento de que en el Congreso no contaban los votos, por eso, nos minimizaron”, recordó.





















