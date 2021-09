Angélica Díaz Quiñonez presenta su tercer informe legislativo

Culiacán, Sin.- La diputada Angélica Díaz Quiñonez al presentar 363 iniciativas durante los tres años que dura la legislatura dijo que el PAS le cumplió a Sinaloa al sentar un precedente en la historia del Congreso del Estado, ya que nunca un solo legislador había hecho tal hazaña.

La legisladora del PAS a tres días de que concluya la Sesenta y Tres Legislatura, al presentar su tercer y último informe de actividades legislativas, se dijo satisfecha del trabajo realizado, al destacar que de esas 363 iniciativas, se ratificaron 312 y 44 fueron aprobadas en el pleno, aunque aclaró que le hubiese gustado que le aprobaran más iniciativas.

Foto: Cortesía | PAS

“Este informe fue presentado en cumplimiento de lo que mandata la Constitución Política de los Estados Mexicanos como parte de un trabajo de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, ya que es un deber indispensable dentro de un Estado real de derecho y democrático”, indicó.

De manera virtual y en presencia del presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda y diputados electos, la legisladora informó que participó en 216 intervenciones en tribuna con Posicionamientos, Puntos de Acuerdos, Réplicas y Exhortos.

“Las iniciativas y el trabajo desarrollado está encaminado a los diferentes rubros como lo son Salud, Bienestar Social, Educación, Seguridad, Derechos Humanos, Política Electoral, Derechos de la Mujer, Cuidado al Medio Ambiente, Rendición de Cuentas, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores, Grupos vulnerables”, destacó.

Por su parte el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda reiteró que no cabe duda que las palabras convencen, pero los hechos arrastran, y la diputada Angélica Díaz es un ejemplo de esa frase, pues con la presentación de este informe es contundente.

#Conéctate



Tercer Informe de Actividades Legislativas de la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez.



🔴https://t.co/ROFPIJ7fmV — Congreso del Estado de Sinaloa (@congresosinaloa) September 28, 2021

El líder del PAS felicitó este trabajo no sólo como presidente del PAS, sino como su esposo, quien a nombre de toda su familia, reconoció el arduo trabajo no como madre o esposa, sino como una profesional, como una gran persona que cuando tiene una responsabilidad la cumple cabalmente y prueba de ello son todas las iniciativas que dio lectura.

“A mí me tocó como familia sentir esa responsabilidad de la diputada Angélica cuando presentó cada una de las iniciativas, que en conjunto con su gran equipo de asesores trabajaron arduamente para dar estos resultados que se dicen fácil pero las 363 iniciativas no son sencillas. Una diputada que a pesar de no tener un grupo parlamentario dio más allá de sus obligaciones, como el estar atenta a los puntos a tratar en la Jucopo, con la única convicción de saber lo que sucedía en cualquier instancia del Congreso”, señaló.













