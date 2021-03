Prevén repunte de Covid-19  hasta un 100%

Mazatlán, Sin.- Con la apertura de playas durante el periodo de asueto de Semana Santa, la incidencia de casos Covid-19 podría repuntar un 100 por ciento en Mazatlán, aseguró Héctor Velasco Serrano, médico internista del hospital Sharp y representante del sector privado ante la Comisión de Salud Municipal.

“Después de Semana Santa va haber un repunte de casos Covid-19, apenas se estaba calmando, aunque no completamente, pero estaba bajando la incidencia, y ahorita con lo de la apertura de playas, otra vez, esperamos el repunte una semana después de Semana Santa, van a empezar a llegar los casos, cuando ya estábamos al final, tratando de llegar a la orilla”, expresó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

En su carácter de médico, sugirió a la población abstenerse de ir a las playas por sentido común, ya que los riesgos de contagio siguen siendo muy altos.

Comentó que de los 5, 7 y 9 casos de Covid-19 que se confirman al día en el municipio, la cifra podría aumentar un 100 por ciento, como sucedió en el mes de enero, después de las fiestas decembrinas.

“Lo ideal hubiera sido que las autoridades cerraran todo porque después de Semana Santa va haber un repunte porque no se ha controlado la epidemia, pero no fue buena idea abrir las playas de manera libre, porque la gente no acata las medidas”, apuntó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Vacacionistas disfrutan las playas y atractivos de Mazatlán

Señaló que esta medida dará al traste con los resultados que se tenían en cuanto al control de la pandemia, en los primeros tres meses del año, cuya curva empezaba a aplanarse; como prueba, citó las aglomeraciones que se presentaron el fin de semana pasado, en las playas de Mazatlán, donde no se pudo controlar los límites en cuanto a capacidad y la mayoría de la gente no usó el cubrebocas ni guardó la sana distancia.

“La sugerencia es que no fueran a las playas, que se abstuvieran de ir lo más que se pueda, por sentido común, y si van, pues, protegerse lo más que se pueda, la ventaja es que es al aire libre, eso es una ventaja, pero la desventaja es que no usan cubrebocas en las playas”, indicó.

Dijo que si van a las playas, lo mejor sería usar el cubrebocas y guardar la sana distancia aunque sea al aire libre, ya que con eso disminuirían el riesgo de contagio.

Fotos: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Desgraciadamente, agregó, la población no acata las medidas preventivas.

“El fin de semana pasado, cuál sana distancia o cubrebocas, nada, las playas estaban completamente llenas, esto hace que a los días repunten los casos y más porque vienen gente de comunidades y de otros lados donde hay muchos casos que aquí, como el caso de Culiacán donde hay el triple de casos”, concluyó.













Lee más aquí ⬇

Local Aumenta afluencia de turistas por Semana Santa Local Inicia periodo vacacional y llegan los turistas a Mazatlán