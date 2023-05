Preocupa a productores que usen fuerza pública para desalojarlos de Pemex

Culiacán, Sin.- Pese a que existen presuntas amenazas de qué productores podrían ser desalojados por las autoridades estatales, estos mantendrán su concentración en las instalaciones de Pemex en Topolobampo. Esto, por Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, según la información de un medio de comunicación local.

Según las versiones de algunos productores concentrados en el lugar, han dado a conocer del arribo de algunos vehículos de autoridades de distintos poderes de gobierno, como patrullas de la Policía Municipal y Estatal.

También puedes leer: Amenazan choferes de Culiacán de sumarse al paro de agricultores en Pemex

“Tenemos noticias de que la autoridad está armando un operativo para desalojar la toma de Pemex, al parecer hay unas grúas en la estación de gasolina La Paloma, muy cerca de ahí de donde estamos en la toma", dio a conocer Baltazar Valdez Armentia al medio de comunicación.

Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, acudió al lugar, y dio a conocer que si había un operativo de desalojo por parte de la Guardia Nacional. Foto: Cortesía | Manuel Suarez





Según los mismos productores es que podrían ser desalojados en cualquier momento, por lo que se está aglutinando para hacer fuerza, pues aseguran que no van a quitarse.

Aún cuando ellos temen por su seguridad en cuanto el uso de fuerza pública, Rocha Moya comentó que no el gobierno estatal no puede implementar medidas de seguridad para que no se replique la manifestación de los trabajadores del campo, como en Topolobampo.

Por otro lado, el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, acudió al lugar, y dio a conocer que si había un operativo de desalojo por parte de la Guardia Nacional a petición por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sin embargo, fue el gobernador del estado, quién intervino para que no desalojaran a los campesinos. Sin embargo, los invitaron a desalojar las instalaciones, pues el combustible en el estado ha empezado a escasear y encarecerse.

Local Productores agrícolas en Sinaloa tomarán instalaciones de Pemex en Topolobampo

"La intención de este operativo fue por que el Secretario de Gobernación les hizo un llamado de tratar de invitarlos en baso al diálogo, porque ya se empiezan afectar las cadenas de suministro. La invitación del gobernador es a que se retiren, había un operativo programado con la Guardia Nacional, el señor gobernador hablo con el secretario de gobernación para evitar que se suscite algún tipo de situación que nadie desea", dijo el Secretario.

Por otro lado, uno de los productores en el lugar le envió un mensaje al gobernador del estado, pues asegura que desde la campaña del presidente de México, les prometieron que les darían 7 mil pesos por toneladas del maíz, sin embargo, hasta la fecha esto no se les cumple.

"Así como usted nos trae una propuesta del señor gobernador y la escuchamos, nosotros también queremos que le lleve un mensaje la señor gobernador. Nosotros no estamos aqui por gusto, estamos por necesidad porque es una vergüenza que desde su campaña el señor presidente nos prometió 7 mil pesos por tonelada del maíz, antes del ciclo de siembra nos pidió que sembramos más para lograr la autosuficiencia y que él nos iba a apoyar y no ha cumplido con su palabra", dijo el productor al secretario.

Asimismo, dijo que el bloqueo tenía tiempo siendo planeado, porque no han tenido respuesta y únicamente las autoridades les han mentido, pues la superficie que quieren cubrir es menor a la que dijeron, por lo que pidieron sensibilidad por parte de las autoridades, pues asegura que los tienen "con el pie en el pescuezo" y aseguró que si las autoridades les dieran una respuesta clara, levantaran los bloqueos.

Por su parte Castañeda Camarillo, reiteró la invitación al desalojo y al diálogo, asegurando que no serían parte del operativo y que además siu las autoridades estatales hubieran querido hacer uno lo hubieran hecho durante la madrugada.

La junta con Adán Augusto

Será hasta el próximo lunes 15 de mayo cuando productores tengan una reunión con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López para poder solucionar el precio del maíz en Sinaloa.