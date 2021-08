Precios bajos en el mango afectan a productores de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- El precio bajo que se tiene del mango está causando afectaciones a los productores del municipio, así lo informó Rogelio Padilla Salcido, dirigente del comité municipal de la CNC.

El líder del sector frutícola, comentó que actualmente el kilo de la fruta está presentando un precio muy bajo que no es costeable para el productor.

"Los precios se cayeron mucho, ahorita están pagando muy barato, está llegando a valer hasta 1.5 pesos, con ese precio no sale ninguna ganancia para los productores, no sale ni para cubrir los gastos que se hacen".

Agregó que estos precios están así porque el mercado tanto nacional como internacional se encuentra prácticamente saturado por la buena producción que se tuvieron en otras zonas.

"El mercado está lleno ahorita, Nayarit tuvo una muy buena producción y para el Norte de Sinaloa también están teniendo buena producción, eso provoca que los mercados se saturen y los precios se vengan para abajo porque la demanda es menor, también estamos batallando porque no hay compradores, hay huertas que no se le ha cortado ni una bola porque no hay quien compre".

Dijo que existe una preocupación mayor, porque el mango se pudiera madurar o también debido a la humedad por las lluvias pudiera enfermarse y eso provocaría que no se pudiera exportar.

Por último, dijo que lo único que les va quedar es vender la fruta ha cómo se las están pagando, para evitar que esta se pueda perder y no obtener nada.









