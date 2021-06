Mangueros del sur de Sinaloa están en alerta roja por la sequía

Mazatlán, Sin.- La temporada de sequía empieza a hacer estragos en el municipio de Escuinapa, ya que los mantos freáticos han descendido y las aguas almacenadas en la presa Agustina Ramírez se mantienen en niveles muy bajos, que no garantizan ni un riego para la zona agrícola en donde se producen miles de toneladas de mango en sus diferentes variedades.

La producción de mango en esta zona del estado de Sinaloa dio inicio a mediados del mes de mayo, con las variedades Ataulfo, Tommy y Kent, con una producción promedio entre las 120 y 150 mil toneladas.

El presidente de rama mango de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Porfirio Salas Castillo, advirtió que los productores de ese municipio vislumbran una crítica temporada de mango y con grandes adversidades.

Manifestó que por la falta de agua, los tres mil 500 productores de mango están en alerta roja en esta temporada donde se generan alrededor de 10 mil empleos.

"No hay tamaño, calidad, ni cantidad, estamos atravesando una temporada muy difícil para todos, porque esto es el primer eslabón de la cadena productiva de mango, lo que siguen son los empaques que tienen mucha gente trabajando y luego va a la exportación y luego viene el mercado empieza a fallar la economía y ahí viene la delincuencia", dijo.

Salas Castillo comentó que tenían todas sus esperanzas puestas en la temporada de mango, pues vienen de una situación muy difícil donde muchos campesinos, sus familiares han fallecido por el Covid-19 y han tenido muchos gastos.

Indicó que por la falta de apoyos, mala temporada y deudas, por lo menos un 15% de productores de Escuinapa podrían dejar la actividad

"Con mucha tristeza he revisado huertas de mango, incluyendo la mía, los árboles están sin la fruta y todo mundo tiene la esperanza en eso, hay mangueros que tienen otros negocios, pero hay gente se dedica exclusivamente a esto, no tiene ninguna otra entrada de dinero más que el mango y hay en ocasiones que toda la familia trabaja en la huerta y al encontrarse con esta catástrofe tan fuerte va haber uno que otro que se nos va a ir de Escuinapa al norte, buscarle porque está muy fuerte la sequía", expresó.

PÉSIMO AÑO PARA LAS HORTALIZAS

Explicó que la temporada de hortalizas en el valle de Teacapán terminó, fue un año pésimo, ya que los tomates, chiles y tomatillos no tuvieron precios, incluso hay quienes están entregando sus tierras su único patrimonio para pagar deudas.

Destacó que en el municipio de Escuinapa sólo hay dos entradas de dinero, las hortalizas, que para el valle se siembra alrededor de 15 mil hectáreas y el mango con 13 mil hectáreas.

"La verdad lo que se dedican a los mangos sino hay agua no vamos a tener nada que hacer, porque el mango se deshidrata se tiene a secar porque no soportan la resequedad y los campesinos como somos tercos en la tierra, volvemos a replantear otro arbolito, pero viene la temporada mala de mucha sequía y se vuelve a secar, la verdad es que hay gente que está pensando en dejar la actividad del mango una tierrita mala no es costeable definitivamente", recalcó.

Por ello dijo que es necesario que los tres niveles de gobierno pongan especial interés, para lograr concretar la construcción de la presa Santa María, proyecto en el que se ha luchado desde hace muchos años, ya que es el futuro de los municipios del sur de Sinaloa, El Rosario y Escuinapa.

"Estamos con la esperanza de la presa Santa María desde hace 70 años, mi papá murió esperando el agua de la presa y al paso que vamos creo que yo tampoco la alcanzaré, apenas lleva un 25% de avance", concluyó.













