Por miedo a robos, comerciantes del centro de Mazatlán implementan “toque de queda”

Mazatlán, Sin.- Desde hace 30 años, don Pepe tiene una tienda de abarrotes por la calle Melchor Ocampo de Mazatlán. En este tiempo ha sido testigo de cómo la zona Centro de la ciudad pasó de ser una de las áreas comerciales más frecuentadas, a un sector poco transitado en el que la delincuencia se ha disparado poco a poco.

En los últimos dos meses a él lo han asaltado dos veces; es tanto su temor que optó por cerrar su negocio a las 3 de la tarde, que es cuando la vialidad empieza a quedarse sola.

También puedes leer: Queremos evitar todos los robos posibles: Rocha Moya

"Tengo más de 30 años con esta tiendita, empecé vendiendo dulces y ya después, de poco en poco la hice tienda. Desde hace dos meses que comenzaron muy fuerte los asaltos por aquí, siempre asaltan, a eso se expone uno, pero desde hace dos meses se desató todo, me han quitado dinero, sabritas, cigarros, refresco, de todo se llevan, no perdonan nada y lo peor es que utilizan la violencia y hay varios rateros que cargan pistola, más miedo le da a uno vender", dice don Pepe.

En uno de los asaltos que sufrió los ladrones lo golpearon y lo dejaron tirado en la banqueta de la calle, hasta donde llegó una vecina a auxiliarlo.

"Me quitaron como 2 mil pesos, la primera vez y como mil pesos la segunda, eso de puro dinero, más los productos que se llevaron, fácil fueron unos 5 mil pesos en las dos ocasiones. Pero la cosa no termina ahí, también me agredieron, estaba con el ojo cerrado y la nariz ensangrentada, una señora que trabaja por aquí me alcanzó a ver todo herido y me ayudó. Se me hace injusto que la persona que ayudó no era la policía, era una misma trabajadora de por aquí, porque los policías no pasan".

Todo esto ocurrió el pasado mes de octubre, entre las 17:00 y 18:00 horas, cuando la zona Centro de la ciudad se queda muy sola y no pasan patrullas.

Según cifras del Semáforo Delictivo, el delito de robo a negocios repuntó más del 200 por ciento este 2022 respecto al 2021. Hasta el mes de octubre se han registrado en el puerto 180 casos contra los 59 que se generaron en todo el año pasado.

En soledad

Los comercios ubicados por la calle 5 de mayo, Genaro Estrada, Melchor Ocampo, entre otras del primer cuadro de la ciudad, son los que se han visto afectados en esta ola de asaltos que se ha desatado en los últimos meses.

Los comerciantes se han visto obligados a implementar medidas de seguridad debido al repunte de casos delictivos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Sandra Emma Cuevas, quien fue quien ayudó a don Pepe cuando lo golpearon, señala que todos los comercios que hay en la zona, alrededor de 10, ya han sido asaltados y hasta en varias ocasiones. Incluso los mismos vecinos y comerciantes del sector han creado un "toque de queda" para cerrar sus comercios a determinada hora y encerrarse en sus casas para evitar ser víctimas de la delincuencia.

"Algunas tiendas cierran a las 3 de la tarde, que es cuando se empieza a quedar solo el Centro, es un miedo inmenso el que vivimos, si te paras para acá, las vibras se perciben como si fuera una película de terror, todos encerrados y sin ganas de querer salir de tarde por el temor a ser asaltados", dijo la vecina.

Una empleada de una tienda de abarrotes ubicada por la calle 5 de Mayo afirmó que, por precaución, ella atiende desde la puerta o la ventana del establecimiento.

"Muchos vecinos que tenían sus tienditas prefirieron cerrar, corrían muchos riesgos y mejor dejaron de vender sus productos, por el miedo que les daba, yo, por ejemplo, prefiero atenderlos desde fuera, esa medida la decidí tomar hace poco debido al incremento de los robos y es algo que los vecinos que vienen a comprar han comprendido", explicó.

A ella ya la asaltaron una vez y aunque no la golpearon, no quiere volver a pasar por la misma situación.

"Fue más que nada porque vi cómo estaba la situación, a mí me asaltaron una vez, y sumándole los asaltos que ya se venían dando, no la pensé dos veces y preferí cerrar para atender desde adentro. La atmósfera que se respira en esta zona es de miedo, la verdad. las autoridades no hacen nada, ni patrullas pasan".

Desde abril, según las cifras del Semáforo Delictivo, los robos a negocios han presentado un incremento en el puerto comparado con el mismo periodo del año anterior.

Ese mes se registraron 16 casos, contra 7 del 2021; en mayo se tuvieron 12 contra 4; en junio 33 contra 7; en julio 10 contra uno; en agosto 15 contra 5; en septiembre 25 contra 3 y en octubre, que es hasta donde está actualizado, 60 contra 5.

Exigen seguridad

El principal problema de la zona es la falta de vigilancia, pues tanto comerciantes como habitantes del sector aseguran que no hay policías que realicen rondines, lo que hace más fácil el trabajo de los delincuentes.

"No hay patrullas, ni vigilancia, ni nada, estamos en plena inseguridad, no vienen a apoyarnos, ya hemos llamado a reportar y vienen, pero cuando pasan las cosas nunca se aparecen, desde ahí está el error, deben de dejar una patrulla de planta por aquí, o ya de perdida hacer rondines de vigilancia más constantes, la zona se ha vuelto peligrosa, atentan contra nuestra integridad física y mental, es gente sin escrúpulos la que asalta, necesitamos más apoyo de las autoridades”, aseguró Sandra.

El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que atienden dos reportes por robo al día en Mazatlán. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Los robos también se han presentado en las casas, razón por la cual las personas que viven en la zona, la mayoría adultos mayores, han optado por encerrarse en sus hogares al caer la tarde.

La estadística de Semáforo Delictivo muestra que durante el 2021 se tuvieron 141 casos de robos a casas habitación en Mazatlán, mientras que hasta el décimo mes del 2022 ya se tienen 237.

La tendencia también va al alza a partir del mes de abril, cuando se tuvieron 14 casos contra 10 del 2021; en mayo fueron 33 contra 12; en junio 49 contra 18; en julio 14 contra 11; en agosto 20 contra 9; en septiembre 40 contra 12 y en octubre 38 contra 16.

Una realidad

El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jaime Othoniel Barron Valdez, aseguró que en base a reportes al 911 los elementos operativos atienden dos denuncias por robo a comercios por día en Mazatlán.

Sobre los sectores con alto índice delictivo, Barron Valdez dijo que las colonias del sur del puerto son las de mayor conflicto en temas de robo a casa habitación.

Explicó que en reuniones con los vecinos han compartido opiniones para reforzar estrategias que ayuden a reducir el delito.

Datos