Titular de Sepyc aclara video sobre regreso a clases en medio de violencia

Culiacán, Sin.-Catalina Esparza Navarrete, Secretaria de Educación Pública y Cultura, aclaró que un video difundido el martes 17 de septiembre, donde reprochaba la inasistencia de docentes a planteles escolares, no estaba destinado a hacerse público.

En el video, Esparza mencionaba haber llegado "sana y salva" a un plantel en Culiacán sin guardaespaldas ni protección.

Tras la difusión del material y las críticas recibidas, la funcionaria esgrimió con la siguiente declaración : "Se sacó de contexto porque se me informó que la mayoría de secundarias estaban trabajando. No era la intención sacar video, no era la intención publicarlo".

La secretaria precisó que durante su traslado no ocurrieron hechos violentos. Anunció que mil 200 maestros recibirán capacitación en protocolos de seguridad.

Mientras el video circulaba, se reportaron tres homicidios en Culiacán, una mujer herida por bala y enfrentamientos entre civiles armados en Eldorado durante la madrugada.

Esparza Navarrete indicó que con el operativo especial iniciado, se espera la reanudación de clases presenciales, aunque reconoció que la decisión final corresponde a los padres de familia.

La difusión del video generó reacciones entre padres, quienes decidieron no enviar a sus hijos a clases debido a la persistencia de violencia en la zona centro del estado.