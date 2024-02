Por mal uso, aumenta costo de agua potable en Mazatlán: González Zatarain

Mazatlán, Sin. -El alto consumo de agua potable en Mazatlán tiene que ver con el mal uso que le dan algunos ciudadanos, consideró el alcalde Edgar González Zataráin, luego de que el Instituto Mexicano para la Competitividad revelara que en el puerto se consume más del doble de agua que el promedio de ciudades de 500 mil a 1 millón de habitantes del país.

El promedio de consumo, indicó el IMCO es de 114.8 metros cúbicos de agua por habitante; sin embargo, en Campeche y Mazatlán el consumo fue más del doble en el 2023, además se colocó a la ciudad en el lugar 20 de 23 por baja competitividad ambiental.

También puedes leer: Alcantarilla sin tapadera en Villa Florida representa amenaza para los vecinos





Falta conciencia

El edil señaló que el problema tiene que ver con el desperdicio que hay en las casas habitación asociado a la falta de pago por el servicio, ya que más del 50 por ciento de los contribuyentes en estado de morosidad, descartando que en este estudio se haya visto reflejado el despilfarro del recurso hídrico por las fugas.

"El problema inicia además de las fugas, que sí son muchas por lo viejo de las tuberías, no hay que quitarles agregado, tiene que ver con los que no pagan el agua, que es el 52 por ciento de los ciudadanos mazatlecos no tienen conciencia del agua, tiran la que quieran porque no la pagan. Finalmente, ahí es donde está prácticamente el gran problema, sin quitarle el tema de las fugas que también es mucha, se tiene en fugas registradas de casi el 30 por ciento en pérdidas, cuando se hacen estos estudios del consumo habla sobre el hogar, no de la fuga, eso es aparte, por eso lo pongo en dos contextos", dijo.

Agregó que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) ha estado haciendo lo propio, aplicando sanciones económicas a quien hace mal uso del agua, principalmente hacia los grandes consumidores.

"Se supone que sí y sí las aplica. Sin embargo, se van al más grande, al comercio, a la parte comercial turística, pero se ha descuidado el tema de la población en general, que también debe ser sancionada, porque el agua es un recurso. No estamos seguros de tenerlo siempre y que en Mazatlán, no porque nos llegue todos los días el agua a la casa, no tengamos dificultades", agregó.

Falta regulación

González Zatarain añadió que hace falta regularización tanto de los morosos como de las tarifas del servicio, parte que también le tocaría al Congreso del Estado y al organismo operador municipal, ya que la falta de conciencia entre la ciudadanía es por dos razones: por una parte, están los que no pagan y por otra, los que sí pagan, pero una tarifa muy barata.