Anuncia Rocha mejoras salariales y prestaciones para el magisterio sinaloense

Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer una serie de acciones implementadas desde el ISSSTEESIN para mejorar la calidad de vida de las maestras y maestros, en especial de los jubilados y pensionados, a quienes se les actualizó su pensión de acuerdo con el salario vigente, además de que se inició con la devolución del 5 por ciento del Fondo de Vivienda que durante años aportaron los maestros, y que nunca habían recibido, hasta ahora.

En la Conferencia de prensa semanera, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (ISSSTEESIN), Daniel Ramírez León, informó que estos beneficios para el magisterio, representan una derrama superior a los 314 millones de pesos.

Detalló que se actualizaron 721 pensiones que habían sido calculadas cuando el salario mínimo era de 60 pesos, las cuales fueron actualizadas con el salario vigente de 172 pesos.

“Esto va a beneficiar, esta actualización de las 721 pensiones, beneficiará a 394 viudas, a 169 adultos mayores, a 78 huérfanos, 43 discapacitados, a 20 madres y padres de maestros fallecidos y a 17 jubilados. El costo será de 14.5 millones de pesos anuales”, explicó.

Además, señaló que por primera vez los maestros jubilados y pensionados empezaron a recibir el reintegro del 5 por ciento de su Fondo de Vivienda que habían aportado durante toda su vida laboral, y del 1 al 15 de julio se destinaron los primeros 82 millones de pesos en favor de 1 mil 693 maestros, y actualmente se realiza la segunda ronda de pagos, de 88 millones de pesos, en beneficio de 1 mil 100 maestros más.

Ramírez León explicó que en esta segunda ronda se les da prioridad a las maestras y maestros que tienen una enfermedad grave. “Hemos encontrado que las principales enfermedades son cáncer de mama, de piel, próstata, cáncer de pulmón, embolias cerebrales, alzheimer y otras enfermedades”.

Detalló que esta segunda ronda inició el pasado 4 de octubre en los municipios de Culiacán, Navolato, Badiraguato, Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura, y a partir de este martes 11, continuará en Escuinapa, Rosario, Mazatlán y Concordia.

“Precisar que a las cifras que ya señalamos de 82 millones en julio, 88 millones en octubre, por instrucción del gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya se autorizó una partida de 100 millones de pesos extraordinarios destinados al programa justamente del que estamos hablando, devolución del 5 por ciento del Fondo de Vivienda por la vía administrativa para ejercerse durante el último trimestre de este año, por lo cual estaríamos cerrando, gobernador, con la cantidad de 270 millones de pesos a favor de las maestras y de los maestros y con ello superando un rezago de algunas décadas”, dijo.

Por otra parte, se refirió a la autorización de 58 créditos de vivienda por un monto de casi 30 millones de pesos, en beneficio de 36 maestras y 22 maestros, en las modalidades que contempla el propio reglamento, como son adquisición, construcción, ampliación y pago de pasivo, con montos máximos 888 mil pesos, o de 2 millones de pesos en los casos de solicitudes mancomunadas donde ambos son maestros.

Al respecto, el gobernador Rocha precisó que la instrucción que giró al director Ramírez León es resarcir los rezagos que se mantenían con el magisterio sinaloense, específicamente del Fondo de Vivienda.

“El tema del 5 por ciento, nunca se los habían dado, Daniel, llevamos el primer año, vamos a concluir para cuando dé el informe yo con 3 mil trabajadores a los que les estamos devolviendo su 5 por ciento, eso me lo pidieron mucho en campaña, era un montón de gente que pedía esto y ahora me ha tocado ir a lugares y que me agradezcan, en Escuinapa llevaron una manta un día porque no creían que les iban a regresar este recurso”, dijo.

Destacó que hoy se ha resuelto apoyar a un número importante de trabajadores adultos mayores que incluso muchos de ellos ni saben que se le está apoyando porque tienen alzheimer. “Entonces, han estado caminando con ello, con los propios recursos del ISSSTESIN, pero ahí nosotros les aportamos 100 millones de pesos y ayudar para que vayan saliendo estas cosas y evitar rezagos. Ya les dije yo a los trabajadores que no quiero que se mantengan los rezagos”, concluyó.