Rechaza directora de Immujer ofensa hacia la comunidad LGBT

Mazatlán, Sin.- Emma Rodríguez Choreño, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Mazatlán, rechazó ofender a la comunidad transexual en el puerto con comentarios transfóbicos.

La funcionaria detalló que corrigió a la expositora en un tema durante la conferencia "Género, residencia y arte: la vulnerabilidad como espacio de resistencia”, que se llevó a cabo en la sala del Cabildo mazatleco el fin de semana.

También puede interesarte: Comunidad LGTB exigió la destitución de directora de Immujeres en Mazatlán

Rodríguez Choreño precisó que como médica cirujana de profesión le hizo una observación y aclaración a la ponente, ya que Atanasio Cadena dijo que el hermafrodismo es análogo de la homosexualidad.

Explicó que desde el punto de vista de la medicina, el cromosoma XXX es visto como una patología, y que el hermafrodismo y la homosexualidad eran términos diferentes, fue ahí donde estalló la polémica.

"Sin embargo cuando expuso la nomenclatura cromosómica, refiriéndonos al sexo, XX se refiere al género femenino y XY al género masculino, pero la nomenclatura en medicina, en embriología, en genética y en otras materias el triple X (XXX) corresponde a una patología, entonces hubo unos enunciados confusos entre que el hermafrodismo era análogo a la homosexualidad, no son sinónimos, son términos distintos y enfureció".

Agregó que su objetivo no era crear conflicto sino transmitir conocimientos verdaderos de carácter médico con metodología científica y que no se confundiera a las personas ahí presentes.

Cuando se refirió a que en el futuro haya la posibilidad de alguna cirugía, se refería a una cirugía cromosómica, y que entonces exista la posibilidad de lograr física, psicológica y multifactorial, para tener la preferencia sexual que quiera la persona.

"Me abuchearon, me agredieron verbalmente, me dijeron que hasta degradaron la posibilidad de mi profesión, y pusieron en evidencia mi estructura académica, no son cuestiones de creencias, la ciencia son cuestiones fundamentadas", agregó.

Sin notificación

La directora del IMMUJER mencionó que hasta el momento no ha sido notificada de denuncia alguna en su contra, tampoco que se le haya llamado la atención de parte de alguna autoridad.

"Sinceramente pues vamos a esperar que me la otorgue, no tengo ahorita legalmente ningún conocimiento, ni siquiera tengo alguna verbalmente a alguien que me haya llamado la atención de las autoridades municipales, a quien yo estoy al servicio, es más, no ha sido ni llamada de atención de la ciudadanía, que para mí el pueblo es sumamente importante”, dijo.

Rodríguez Choreño dijo estar tranquila y confía en el criterio y justicia de las personas que van a determinar si se queda en su puesto o no, y qué más adelante pueda tomar cartas en el asunto respecto a la persona que presuntamente la denunció, la activista Annya Atanasio Cadena.