Violencia en Culiacán por detención de Ovidio Guzmán trastoca vida diaria de ciudadanos

Culiacán, Sin.- Después de más de 3 años de que ocurriera el famoso "Jueves negro" o "Culiacanazo" aquel 17 de octubre de 2019, donde la capital del estado fue tomada integrantes de la delincuencia organizada armados por la captura de Ovidio Guzmán hijo del "Chapo" Guzmán en una residencia del sector tres ríos en Culiacán por elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Este jueves 5 de enero, tras ser confirmada por autoridades federales la recaptura del hijo de "El Chapo" Guzmán, quién ya se encuentra en Ciudad de México en disposición de las autoridades federales.

En la ciudad de Culiacán se puede observar una vez más una ciudad abatida por el narcotráfico. Las principales avenidas que son transitadas por miles diariamente están desiertas. El sector comercial tampoco laboró el día de hoy, al igual que las dependencias de gobierno e instituciones de cualquier giro.

Una vez más el narcotráfico golpeó a una ciudad entera y miles de personas no salieron a trabajar o realizar sus actividades cotidianas de un día normal repercutiendo en su vida.

"Yo soy maestra, me desperté muy temprano como cada mañana para alistarme a ir a trabajar pero me desperté con detonaciones de arma de fuego. Lo primero que hice fue ver mi celular, dónde me percaté de que mis compañeras que viven para el sector Tres Ríos y de la UAdeO, estaban preguntando qué pasaba, ya que había bloqueos y balaceras. Aún sin ser oficial, la suspensión de labores la directora del plantel nos pidió guardar la calma y permanecer en nuestras cosas, impidiendonos asistir a trabajar como normalmente lo hacemos".

"El sector comercial y empresarial del primer cuadro de la ciudad ratificó la suspensión general de actividades todo el día de hoy por la situación que se está viviendo en la ciudad impidiendonos trabajar pero salvaguardando las vidas de las personas que es lo más importante", explicó óscar Sánchez Beltrán, líder de los comerciantes del centro de Culiacán.

Diversos sectores de la capital sinaloense se vieron afectados por la situación en las calles. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

Elma Rangel, quien está de visita en Culiacán, detalló que su vuelo salía hoy a las 4 de la tarde con destino a la ciudad de Tijuana, Baja California, pero se quedará en la ciudad debido a que se cancelaron todos los vuelos.

“Vine a pasar las vacaciones decembrinas a Culiacán con mi familia pero debido a los hechos violentos suspendieron los vuelos por el día de hoy por seguridad, mas sin embargo yo tenía que estar hoy en Tijuana ya que el día de mañana tenía una cita médica muy importante", manifestó.

Por su parte, Karla Solís, residente de Culiacán, explicó que ya no pudo ir a su terapia debido a los hechos violentos que se registraron durante la madrugada y parte de la mañana en la capital sinaloense.

"Tenía terapia hoy por el problema de mi columna como todas las mañanas pero amanecimos con balaceras y distintos hechos delictivos razón por la que no fui lo malo es que me duele mucho mi columna tengo un problema muy severo en la misma está desviada espero que todo amanezca mejor mañana porque el dolor es insoportable".

Por segunda ocasión la ciudad de Culiacán parece un campo de guerra sin personas, sin ruidos, sin vidas miles de personas se quedaron en sus casas para resguardarse de las balas y la delincuencia organizada la ciudad entera se paralizó al igual que la vida.