Por cucarachas, Coepriss inspecciona establecimientos de comida

Mazatlán, Sin.- En lo que va del año se han realizado dos mil visitas a establecimientos de comida para verificar las condiciones sanitarias de los lugares, señaló Randy Ross Álvarez, de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; a la par que agregó que las inspecciones eran frecuentes al haber más de 22 mil comercios de este tipo en el estado.

Resaltó la visita que se hizo a un conocido establecimiento de venta de alitas en Mazatlán, del que recientemente se viralizó en redes sociales un video de la supuesta cocina del lugar donde se evidenciaba una plaga de cucarachas sobre el alimento crudo.

El funcionario estatal precisó que uno de los puntos críticos para proceder a una suspensión o multa en este tipo de comercios es la bitácora de fumigación, que en este caso el negocio estaba cumpliendo con esta norma.

"Les pedimos la bitácora de fumigación y cumple de acuerdo a norma, no solamente fumigación, sino la empresa aplicadora de fumigar tiene que estar acreditada por Cofepris a través de una licencia y lo tenía, si no lo hubiera tenido nosotros suspendemos, no se encontró fauna de cucarachas", detalló.

Agregó que el tema del vídeo está "raro" y que ya se está viendo qué fue lo qué pasó en realidad, pues dijo desconocer si mandaron a fumigar un día antes de la visita de la Comisión o no. Lo que sí pudo asegurar es que la bitácora la llevaban en orden.

Para saber

En el estado hay alrededor de 22 mil 876 establecimientos de comida.

En lo que va del año se han realizado dos mil visitas; solo en Los Mochis se procedió a suspender algunos comercios recientemente.

Puestos semifijos

Ross Álvarez añadió que en esta temporada de calor se han fortalecido los recorridos por los puestos semifijos que venden alimentos, capacitando a los vendedores en el manejo higiénico.

A ellos se les entrega una constancia, requisito indispensable para obtener o renovar su permiso ante la instancia municipal.

"Ahorita en tiempo de calor, las temperaturas obviamente aumentan y con ello el crecimiento de microorganismos y las infecciones gastrointestinales", añadió.