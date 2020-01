Urgente, planta de tratamiento de basura en Mazatlán

Mazatlán. - El Ayuntamiento de Mazatlán está en una encrucijada en materia ambiental, ya que por un lado está obligado a cerrar lo más pronto posible el basurón por la fuerte contaminación que genera, y por otra, no cuenta con los recursos económicos suficientes ni el personal capacitado para construir y poner en funciones una planta de tratamiento de residuos sólidos.

Local Presumen saldo blanco en operativo de fin de año en Mazatlán

Y aunque son muchas las propuestas para sustituir el tiradero a cielo abierto, la opción más viable, asegura la directora de Ecología y Medio Ambiente municipal, Lourdes San Juan Gallardo, es la concesión para que una empresa privada se haga cargo del destino final de la basura, entre los que destaca el proceso de termo ignición con filtros para evitar emisiones dañinas a la atmósfera, en las que están interesadas tres compañías.

Realmente esto nos ponen en una posición complicada porque el municipio no tiene ni el personal ni la capacidad económica para poder echar andar una planta de esa naturaleza, y sobre todo el tiempo, nosotros estamos obligados a abandonar el basurón ya.

San Juan Gallardo

Dijo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mantiene la exigencia de que el basurón deje de operar, pero antes se tiene que restituir la zona afectada por la acumulación de residuos y el escurrimiento de lixiviados, hasta volverla una área con vocación y utilidad.

Dejar el basurón no nomás es irnos y dejar todo el cochinero que hicimos en 20 años, Semarnat nos exige que esa superficie se restituya, se le vuelva a dar una vocación de área útil, lo cual es un problema para nosotros porque el rescate del basurón nos hace que hagamos estudios muy caros, un seguimiento de varios años, y esto es un gasto oneroso para el municipio.

San Juan Gallardo

Señaló que sólo espera que la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del Cabildo elija entre todas las opciones la mejor para Mazatlán, y que este año se pueda empezar a construir la planta de tratamiento o, en su caso, el relleno sanitario.

Local Truenan comerciantes por cierre de la Rafael Buelna en Mazatlán

VARIAS PROPUESTAS

Lourdes San Juan comentó que se tienen propuestas para dos tipos de tratamiento de residuos sólidos, uno de ellos es el relleno sanitario con algunas variantes en los procesos, hay compañías que ofrecen hacer el relleno y producir biogás y composta; por otro lado, están las plantas de tratamiento de residuos con procesos de reciclaje y producción de electricidad.

En estas plantas, la basura es tratada, se recicla, se reutiliza, se produce electricidad y lo que ya no tiene utilidad, aquello que ya no es posible utilizar no se entierra, sino se pasa por un proceso de pirólisis que es una termo ignición a casi mil grados centígrados, donde hay una tecnología donde los residuos tóxicos quedan atrapados en filtros y lo que se emite a la atmósfera realmente es menor a los que nos marca Semarnat.

San Juan Gallardo

Indicó que estas compañías europeas y estadounidenses tienen estándares muy exigentes que están por debajo de las normas mexicanas en tratamiento de residuos sólidos, lo cual garantiza que se emitirá a la atmósfera una mínima cantidad de residuos que será monitoreado con reportes mensuales.

Además, agregó, dos de estas empresas ofrecen encargarse del rescate del basurón actual, junto con los estudios de los líquidos y el análisis de los lixiviados, que son los escurrimientos de los residuos acumulados.

El Ayuntamiento sólo estaría al pendiente de los reportes y la manera en cómo se va a restituir la zona del basurón.

Una de las compañías ofrece darles a los trabajadores de Aseo Urbano un plus, al incluirlos en un fondo de pensión, otra más amplía la oferta para hacerse cargo también de la recolección de la basura en la ciudad.

Local Reservaciones para Carnaval están en un 50%

Sin embargo, la directora de Ecología señala que a la presente administración le interesa mantener la planta de trabajadores de Aseo Urbano y seguir con la recolección de la basura, por lo cual, una de las empresas incluye en su propuesta la donación de 10 camiones recolectores de basura al municipio.

Yo creo que estos puntos extras tienen que ser analizados por los regidores para ver qué propuesta es la que más nos conviene, hay gente que nos dice que el municipio tiene que hacerse cargo de todo, pero estaríamos hablando de un presupuesto de millones y millones de pesos, cosa que no tiene el municipio.

San Juan Gallardo

LE APUESTAN A PLANTA

Lourdes San Juan refirió que Mazatlán requiere una alternativa que incluya el rescate del basurón y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

Entre las propuesta, una de las compañías cede los derechos de operación de la planta de tratamiento al municipio, al cumplirse 30 años.

Si Mazatlán se decide a contratar una planta como esta vamos a ser la primera planta, no sólo en México, sino en Latinoamérica, en el tratamiento de residuos sólidos urbanso, donde hay un mínimo de impacto al medio ambiente.

San Juan Gallardo

A diferencia de los rellenos sanitarios o tiraderos a cielo abierto, una planta de tratamiento con proceso termo ignición sólo ocupa entre 10 y 15 hectáreas, mientras que las primeras requieren de más de 30 hectáreas.

Aclaró que la funcionalidad de estas plantas no se mide por número de habitantes de una población, sino por la cantidad de residuos sólidos que genera, ya que se requieren cuando menos de 400 toneladas de basura y Mazatlán produce 800 toneladas diarias, así que entra en el rango.

Con una planta de esta naturaleza, no afectamos al subsuelo ni a las colonias que están alrededor, y tenemos la seguridad porque son contratos que son revisados con toda la certeza de que en 30 años, Mazatlán va a ser dueña de esa planta, creo que vale la pena el análisis, nosotros como Ecología no incidimos en la decisión que tomen los regidores, pero sí pusimos de manifiesto la parte ambiental que es la que nos interesa.

San Juan Gallardo









CIFRAS

30 años duraría la concesión a la empresa que instale la planta de tratamiento, después pasaría al Ayuntamiento.

1,000 toneladas es la capacidad de una planta de tratamiento de residuos sólidos con proceso de termo ignición.

250 millones de dólares es el monto tentativo de la inversión de una planta de tratamiento de incineración por combustión.

PLANTA DE TRATAMIENTO

Proceso de incineración por termo ignición

Técnica: Calderas con rejillas y purificación de gases

Capacidad: 1,000 toneladas de basura al día

Reciclaje de plásticos, cartón, vidrio y metales

Producción: Energía eléctrica

VENCE PLAZO

La Norma Oficial Mexicana NOM-083 en su Ley General de Cambio Climático establecía como fecha límite el año 2018 para que todos los rellenos sanitarios en México contaran con infraestructura para capturar y quemar biogás, esto era obligatorio para los municipios con más de 50 mil habitantes, entre ellos Mazatlán.





Lee más aquí ⬇