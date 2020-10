Descontento en comerciantes por ampliación de ciclovía

Mazatlán, Sin.- El miércoles pasado iniciaron los trabajos de aplicación de pintura de lo que será la ampliación de la ciclovía de la avenida Del Mar, desde el Monumento al Pescador hasta El Venadito, en el límite de paseo Claussen y Olas Altas.

Las reacciones por parte de los comerciantes de la zona no se hicieron esperar, aunque inconformes con la obra no les queda más que resignarse y aceptarla, pues señalan que no hay quien le gane a las autoridades.

El señor José vende artesanías en el malecón, expresa que al ubicar la ciclovía contigua a la banqueta afectará a la economía de los comerciantes, pues los clientes, al no haber dónde estacionarse, ya no querrán asistir a comprar.

"Está muy mal, estamos pasando la pandemia con sacrificios y luego con esto, ¿Cuándo nos vemos a recuperar? mientras no haya donde estacionarse la gente no va a bajar a comprar. Ojalá que se arrepientan y la quiten porque estando esto no va haber movimiento, si antes no cabían bien los carros ahora menos", expresó.

La ciclovía tiene 2.7 metros de ancho y una "barrera de protección", entre ciclista y automovilista, de 60 centímetros, espacio que anteriormente los operadores del transporte popular, comerciantes y automovilistas en general utilizaban como aparcamiento.









Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

María del Rosario, vendedora de pescado en Playa Norte, menciona que les perjudicará severamente ya que en el lugar que ubicarán la ciclovía es donde anteriormente se estacionaban los clientes para hacer consumo.

"A nosotros si nos afecta porque aquí los carros se paran para hacernos consumo, la gente ya no va a querer venir a pasear porque ¿Dónde van a poner su carro? además con un solo carril para la circulación no da abasto", mencionó.

Sergio, capitán del Muchacho Alegre, comenta tendrán que buscar una forma para que la situación no les afecte tanto, pues y Ahí los proveedores se pueden parar a bajar la mercancía.

"Pues si nos perjudica mucho porque aquí se paran los aurigueros y pulmoneros para bajar a los pasajeros y ya no los están dejando detenerse , igual con los proveedores como se van a estacionar para bajar la mercancía, tendremos que buscar alguna forma para que no nos afecte tanto, no nos queda más que aceptarlo", comentó.

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Los trabajos de pintura han avanzado hasta la altura donde se encuentran los pescadores artesanales de Playa Norte, pero se estima que a finales de noviembre quede concluida la ciclovía

"Nos va a perjudicar, definitivamente, aseguró don Humberto, quien vende Mariscos en Playa Pinitos, pero pues ¿Qué le vamos hacer? hacen un beneficio para algunos pero no ven a su alrededor".





















