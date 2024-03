Por apartar estacionamientos, vecinos entran en conflicto en la colonia Reforma

Mazatlán, Sin. En la transitada calle Río Nazas de la colonia Reforma, una situación conflictiva ha surgido en torno al estacionamiento, donde los residentes han comenzado a apartar lugares de forma excesiva, generando molestias entre los habitantes del asentamiento.

Los residentes aseguran que alrededor de 10 espacios de estacionamiento son apartados por los vecinos, algunos de los cuales ni siquiera poseen un automóvil.

También puedes leer: En el valle de Escuinapa tienen desde el jueves sin agua

Esta práctica ha generado malestar entre quienes necesitan estacionar en la zona y se encuentran con dificultades para hacerlo.

"No entiendo por qué ponen señales para que no se estacionen, si ni carro tienen hasta atrás del hotel que está ahí ponen señales, lo que más enoja es que hasta se adueñan de los lugares abandonados y no nos podemos estacionar en ningún lugar de por aquí, es un problema de diario, teniendo espacio aquí nos mandan hasta otro lado, hasta se lo apartan a turistas que llegan en autobuses", mencionó Kevin Osuna, vecino del asentamiento.

Además, se ha reportado que algunos residentes han expresado su intención de cobrar por el uso de estos espacios, lo que ha aumentado la tensión en la comunidad.

"No sé quiénes se creen algunos que hasta te quieren cobrar por dejar estacionar, para pronto te dicen que les des una propina y quitan todo, ni carro tienen y se quieren adueñar, gente problemática", añadió.

Esta situación llegó a un punto álgido recientemente, cuando algunos turistas se vieron impedidos de estacionarse en la zona, lo que desencadenó conflictos con los residentes.

"Ayer y antier se dieron agarrones con turistas, la gente que tenía carro, pues sí, ni que decir, lo hacen para tener su lugar en el área, pero la gente que no tiene vehículo se peleó con ellos porque no les querían pagar, son unos corrientes, qué necesidad, los turistas se fueron enojados", concluyó.

De momento, se desconoce si Tránsito Municipal ya fue informado sobre la situación.