Por 15 minutos, la fiscal regañó a madre de desaparecida

Culiacán, Sin.- Para la fiscal del estado, que una madre desesperada por encontrar a su hija desaparecida hace casi siete meses, no le merecía interrumpir un evento oficial. No, no fueron las formas. No le pareció sencillamente que dijera tampoco que no la atienden y menos que no haya resultados.

Este martes, Sara Bruna Quiñones recibió en audiencia a la señora Alma Hernández, madre de Sugey, quien contó que se fueron cerca de 15 minutos de la reunión, para señalar que no estuvo bien que acudiera la tarde del viernes al Museo de Arte de Sinaloa, donde se desarrollaba el evento de Agenda Legislativa de Género, en presencia del gobernador Rubén Rocha Moya y lo más granado de la política femenina sinaloense.

“Se molestó la señora, me regañó que por qué yo digo que no me ha querido recibir, y yo le digo que por muchos medios he tratado de comunicarme con usted, he hecho manifestaciones, he salido en entrevistas para llamar su atención y la verdad realmente no ha sido así”, indicó Hernández al salir de la reunión con Bruna Quiñones.

La madre de Sugey, desaparecida tras una visita a Mazatlán desde Torreón en septiembre pasado, relató que cuando Rubén Rocha asumió la gubernatura de Sinaloa, también pidió una audiencia, pero nunca se la dieron.

Foto: Cortesía | Yesenia Rojo

“Es que el gobernador tiene su agenda y yo la mía”, le respondió Quiñones Estrada hoy en su despacho.

Hernández aseguró que si bien la fiscal le dijo que ella le daba cita cuando quisiera, lo cierto es que Alma señala que no puede alargarse más el tiempo para solamente reuniones sin resultados.

"Van siete meses de que mi niña desapareció y no hay nada, y yo ando sola, y yo quiero que me ayuden a encontrarla, y me dijo que ya harán todo lo posible, pero quiero que le den seguimiento y no se quede en el olvido”, dijo.

Foto: Teresa Navia | El Sol de Sinaloa

Refirió que ella sola ha buscado a Sugey por calles y colonias de Mazatlán, a veces a riesgo de su propia vida y que no se va detener hasta encontrarla.

“Yo lo siento mucho si les sigo arruinando sus eventos, pero si no tengo resultados de la investigación o no me reciben, eso seguiré haciendo”, sentenció la madre.