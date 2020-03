Planeación cumple con un 95% en Acceso a la Información

Mazatlán, Sin. La Dirección de Planeación de Desarrollo Urbano cumple entre un 95 y 100% con las solicitudes de acceso a la información, a pesar de ser la única dependencia que tiene información más complicada para entregar de manera física o electrónica, aseguró su titular, Jorge Estavillo Kelly.

Comentó que si bien, esta Dirección es la que más solicitudes de información y recursos de revisión tiene, hay casos en que una persona ha interpuesto hasta 31 requerimientos porque no le satisface la respuesta.

Señaló que lo complicado de atender las peticiones de acceso a la información es que muchas de las solicitudes tienen que ver con la entrega de planos de 90 x 60, en formatos muy grandes o copias que se sacan bajo el costo del ciudadano.

Nosotros tenemos un control minucioso de acceso a la información, tenemos que estar al día porque si no es así estaríamos cayendo en una irregularidad y hay un informe que se me entrega a mí que solicito para ver cómo estamos, y estamos dentro de la norma que nos pide Acceso a la Información.

Jorge Estavillo Kelly

Dijo que a diferencia de otras dependencias municipales, Planeación tiene protocolos diferentes en la entrega de información, ya que los archivos y formatos son muy grandes.





Es la única Dirección que tiene información un poco más complicada de entrega que las demás, hay que entregar planos, el ciudadano tiene que acercarse a la Dirección para que le entreguen copias, a veces bajo el costo de ellos, porque si no sería un alto costo para el municipio.

Jorge Estavillo Kelly

Entre las peticiones que más se hacen a esta dependencia se encuentran los permisos de construcción, las licencias, solicitud de números oficiales, uso de suelo y expedientes.

De los 39 recursos de revisión interpuestos por ciudadanos en lo que va del año, 31 recursos son de un recurrente a la Dirección de Planeación, y de las 4 reservas de información, 2 corresponden a esta dependencia.

En una de ellas se solicitaba los nombres de las visitas de inspección que realiza la Dirección y al no contar con la información de los ciudadanos de revelar su identidad, se consideraron datos protegidos; otro más, fue el caso de información relacionadas con los nombres de los corresponsables de obra por categoría que existen en la Dirección, ya que no se tenía la autorización de los profesionistas para hacer público sus datos.

Es ahí donde está lo complicado para la Dirección porque, por un lado, estamos obligados a presentar esa información, pero por otra, la ley nos pide también proteger los datos personales. Si no estaríamos cumpliendo nosotros yo me haría acreedor a una sanción, entonces tenemos que cumplir con la Ley y eso es lo que estamos haciendo, nosotros estamos entre el 95 y 100%, no permito que baje de ahí.

Jorge Estavillo Kelly

CIFRA

31 de los 39 recursos de revisión interpuestos este año corresponden a la Dirección de Planeación de Desarrollo Urbano.





Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación de Desarrollo Urbano. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán









