Existen pocos espacios hospitalarios para atender coronavirus

Mazatlán, Sin. - Todas las medidas extraordinarias que se tomen para evitar un brote de coronavirus en Mazatlán son muy buenas, porque, aunque esta enfermedad tenga una tasa de mortalidad muy baja y sus síntomas sean leves, en el puerto existe poca capacidad para atender casos que lleguen a terapia intensiva, con soporte ventilatorio temporal o asistencia respiratoria, cuyas salas no superan las 25 en todos los hospitales que operan en Mazatlán.

Así lo informó el doctor Héctor Velasco Serrano, médico internista del hospital Sharp, quien señaló que si en este destino turístico se presenta un brote de la epidemia de coronavirus con pacientes que requieren ventilador, los hospitales no se darían abasto.

De ahí la importancia de que, en hogares, escuelas, oficinas administrativas, negocios y tiendas comerciales se intensifiquen las medidas preventivas, para evitar que en la fase 2 proliferen los contagios.

La clave es la prevención, que, si la gente va al Seguro que no lleven acompañantes, si pueden ir solos, no lleven niños, y lo más importante que no salgan si no tienen nada qué hacer, no cometamos el mismo error que cometieron los italianos y los españoles.

Velasco Serrano

Dijo que las personas de la tercera edad con más de 65 años y los pacientes con hipertensión y diabetes o con problemas de corazón, pulmones y riñones, son los que tienen más riesgo de contagio, que se les complique y requieran terapia intensiva, así como los que presentan una mortalidad muy alta si padecen coronavirus.

Velasco Serrano comentó que los protocolos son los mismos que se han anunciado a nivel mundial: lavarse las manos constantemente, no saludar de mano ni de beso, mantener una distancia pertinente de 1.5 metros con otras personas para no estar en contacto, y si hay síntomas en una persona cubrirse la boca para no infectar a otros.

Refirió que, por lo pronto, México se encuentra en la fase 1 cuando llegan casos importados, y se espera que en dos semanas más se registren los primeros casos por contagio en el país.

Todos los casos positivos son importados, gente que está viniendo de los países donde estaban, personas que se vinieron, no son de nosotros, todos están siendo controlados, hay uno muy grave ahorita, un empresario, pero no ha muerto ninguno.

Velasco Serrano

Afortunadamente, agregó, el coronavirus es una enfermedad muy leve, alguien puede tenerlo y no darse cuenta y al ser un portador puede infectar a otros.

Comentó que, si bien hay otras enfermedades con una tasa de mortalidad más elevada, tal es el caso de la diabetes, que por dicho padecimiento mueren ocho pacientes cada hora en México, o la influenza, con un registro de 6 muertos en Sinaloa, lo grave del coronavirus es su capacidad de contagio que se duplica o triplica de un día para otro.

A esto se agrega que, en México, un 20% de la población es diabética, es decir, 125 mil pacientes están en hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque ya lo dañó la diabetes, y 8.6 millones de mexicanos tienen más de 65 años, un 7.2% de la población, y todos tienen un alto riesgo de padecer las secuelas del coronavirus.

De acuerdo a las proyecciones, se espera que en dos semanas más se presenten los primeros casos de contagio con síntomas, y que el punto más alto del coronavirus en el país sea el 15 de abril y que dure entre 12 y 20 semanas.

Se cree que la tasa de mortalidad del coronavirus en México sea del 2.5% de los pacientes enfermos, según cifras dadas a conocer por Hugo López-Gatell, coordinador nacional contra el Covid-19, durante una comparecencia ante la Junta de Coordinación Política del Senado.

TEXTUAL

Estadísticamente hablando es muy baja la posibilidad de que nos pueda pegar el coronavirus, pero tenemos que prevenir, hacer prevención, aquí no hay de otra más que prevención y prevención.

Héctor Velasco, médico internista

DATO

25 salas con soporte ventilatorio para atender adecuadamente la enfermedad existen en el puerto.

15 de abril es la fecha que el Sector Salud espera sea el punto más alto del coronavirus en el país.

20% de la población en México es diabética, la cual tiene un alto riesgo de padecer las secuelas del coronavirus.

PARA SABER

Según las proyecciones del Sector Salud, se espera que en dos semanas más se presenten los primeros casos de contagio con síntomas.





