Piden vecinos que se resuelva problema de drenaje en Rosario

Rosario, Sin.- Los pobladores del Infonavit Rosendo G. Castro exigieron a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario les resuelva el problema de escurrimiento de aguas negras que se están presentando en dicho asentamiento.

Los vecinos denunciaron que desde hace ya más de un mes han estado reportando el escurrimiento de aguas negras que se encuentra en el andador Armando Naira Chávez y Fidel Velázquez.

"Ya son dos meses y nada que vienen, ya se ha reportado cada que vienen a tomar lectura y no vemos respuesta, que podemos hacer, en este caso, una peste horrible, ya no podemos salir de nuestras casas, por favor autoridades atiendan nuestra petición", externó Carmen Hernández, vecina de dicho asentamiento.

Comentaron que son alrededor de 20 familias las que están siendo afectadas por este problema que ya les ha generado complicaciones de salud.

"Los malos olores que hay todo el día ya no han generado enfermedades estomacales, eso es porque el Gobierno no nos haces caso, ya hemos puesto el reporte en varias ocasiones y no vienen a reparar".

Por último, hicieron el llamado a la Presidenta Municipal, Claudia Valdez Aguilar, para que ella ordene al personal encargado para que les reparen el problema que tienen.

"Estamos haciendo el llamado a la Presidenta Municipal, que se dé cuenta en lo que estamos viviendo, ella es la única que puede ayudarnos a resolver, tenemos la esperanza de que nos apoye" concluyeron.