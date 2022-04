Realizan jornada de limpieza comunitaria en el fraccionamiento Santa Fe

Mazatlán, Sin.- Ante la petición y organización de los vecinos del fraccionamiento Santa Fe, el día miércoles 20 de abril se llevó a cabo una intensa jornada de limpieza comunitaria sobre el bulevar Santa Mónica.

La regidora María Ether Juárez Nelson, quien además es integrante de la organización ambiental MazConCiencia, fue quien recibió el llamado de los vecinos, luego de que la semana pasada visitara el fraccionamiento para hacer entrega de juguetes y trajes de baño en vísperas del Día del Niño.

También puedes leer: Durante Semana Santa, la franja costera se satura de bañistas y de basura

"Llegué a esta colonia y antes de nada vi el cochinero que había aquí enfrente, como ustedes me conocen, soy una persona que todo el tiempo, previo a mi regiduría, he estado involucrada en todos los temas ambientales, recolectas de basura, brigadas, entonces me llamó mucho la atención", contó.

Agregó que luego de una plática con los vecinos, en la que se comprometió a ayudarlos si ellos se ponían de acuerdo y había la voluntad, mencionó que en menos de una semana estos se organizaron y le hicieron el llamado.

Por su parte, Sofía Trejo, directora de MazConCiencia, hizo el llamado a la ciudadanía para no hacer tiras ni quemas de basura y así contribuir a mitigar la contaminación.

Local Hasta en septiembre llegarían camiones de basura nuevos al municipio

"Vemos que estaban quemando basura, eso está mal, lo que queremos es que los niños crezcan con una cultura de limpieza y la conservación del medio ambiente", expresó.

La jornada de limpieza inició a las 8:30 de la mañana y culminó alrededor de medio día; se lograron juntar 10 bolsas grandes de basura y este jueves los trabajos continuarían con el retiro de escombros.

Se plantaron además 30 árboles endémicos, los cuales no van a necesitar mucha agua, pero si cuidados y se reparó un problema añejo en la tubería hidrosanitaria.

Participaron en la jornada de limpieza, la regidora María Esther Juárez Nelson, el regidor Jesús Osuna Lamarque, la organización ambiental MazConciencia, vecinos del Fraccionamiento, la dirección de Servicios Públicos y Jumapam.