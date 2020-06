Piden taxistas de Escuinapa más seguridad

Escuinapa, Sin.- El oficio de taxista ha sido considerado como de alto riesgo, al considerar a los choferes como vulnerables ante la delincuencia, la cual ya ha puesto en riesgo y cobrado vidas en el municipio de Escuinapa.

Local Sin permiso para abrir antros y casinos

Esta situación fue expuesta por parte de los mismos prestadores de este servicio de transporte, luego de que este jueves por la mañana se registrara el asesinato de un taxista en el puerto de Mazatlán.

Desafortunadamente en nuestro trabajo no tenemos ninguna garantía de seguridad, salimos de nuestras casas a trabajar, pero no sabemos si vamos a regresar, es un servicio público el que nosotros ofrecemos y pues la mayoría de las ocasiones no sabemos ni quién es la persona que no los está solicitando.

Choferes

Comentó que en ocasiones es entre ellos mismos que tratan de implementar algunas medidas de protección, para tratar de evitar ser víctimas de algún acto delictivo.

Local Reconstruyen fuente de glorieta del Valentino, colocaran una perla

Algunas veces, más cuando nos solicitan el servicio fuera de aquí de la cabecera, buscamos avisarle a algún compañero, para que ellos tengan el conocimiento, o sí vemos que la persona que nos pidió el servicio se mira sospechosa, pues también tratamos de estarnos comunicando.

Taxistas

Reconocen que su labor puede ser considerada como de alto riesgo, ya que prácticamente todos los días están "a la buena de Dios”.

Hay que reconocer que sí es algo riesgoso nuestro trabajo, sabemos para dónde vamos, pero nunca sabemos si regresamos.

Taxista

EN RIESGO

Taxistas de Escuinapa comentaron que han sido víctimas de la delincuencia, debido a los asaltos y robos de las unidades.





Lee más aquí ⬇

Local “Sufren” en el Hospital General de Escuinapa los embates del Covid-19

Local Protestan trabajadores del IMSS por falta de insumos médicos en Mazatlán