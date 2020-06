Piden a gobierno no hacerse "de la vista gorda" en rellenos de canales

Mazatlán, Sin.- El gobierno municipal debe de intervenir en caso de que se registren nuevos asentamientos o rellenos con escombro a las orillas de esteros y arroyos, sin que haya denuncia previa del ciudadano, puesto que la Ley lo prohíbe y son zonas protegidas y de alto riesgo de inundación, aseguró el ambientalista David Ocampo Peraza.

Comentó que desgraciadamente, ninguna autoridad municipal, en los últimos años, ha actuado con energía para rescatar los cuerpos de aguas de la ciudad como son esteros, lagunas y arroyos naturales, al dejar que personas invadan las zonas colindantes y reduzcan los espacios con rellenos.









En repetidas ocasiones se ha indicado que todas esas zonas son de peligro y difíciles para construir, que deben de ser protegidas porque está a la orilla del estero, son partes del manglar, y son zonas protegidas por la Ley; se sigue viendo que no hay autoridad, y al no ver autoridad, muchos se meten ahí porque dicen que si no son ellos, otros lo van a hacer, es una cadena, si permiten que otros se metan nomás por sus pistolas, si aquel se metió, yo también me meto, y luego se van metiendo, van rellenando y hacen hasta calles y banquetas, es un descaro David Ocampo Peraza.









Señaló que ante la proliferación de nuevos asentamientos y rellenos con escombro, pareciera que son unos cuantos los que ven ese problema, mientras que la autoridad se hace de la vista gorda.









Eso es lo que uno ve, parece que son algunos los que ven eso, algunos ciudadanos, y los demás se hacen de la vista gorda y se hacen que no los vi, y se da una propina y aquí sigo, y se sigue tapando la corrupción David Ocampo Peraza.









Ocampo Peraza indicó que la autoridad tiene conocimiento de la problemática y conoce los elementos jurídicos para intervenir en una anomalía en la planeación de Mazatlán, por lo que no se requiere denunciar los casos.

Refirió que el ciudadano votó por ellos porque los consideró que tienen el nivel de conciencia, el conocimiento y la responsabilidad para actual cuando vean irregularidades y aplicar la ley correspondiente.

Esto es un problema que realmente no se ha parado, sean los verdes, los colorados, los azules, los que llegan, como gobierno siguen tapando y permitiendo que eso se dé y todos se lavan las manos, justificaciones hay muchas. Y cuando llegue el problema, esa persona a quién le va a exigir sus pérdidas, al gobierno en turno, al que esté David Ocampo Peraza.





















