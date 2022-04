Piden mejorar la seguridad en el Parque Bonfil en Mazatlán

Mazatlán. Sin-. Ante un intento de robo de pescado que se registró la semana pasada en el muelle del Parque Bonfil, Francisco Javier Castillo López, administrador del refugio pesquero, señaló que se requiere implementar otro tipo de acciones para garantizar la seguridad en el muelle.

Dijo que desde hace dos años se había hecho la propuesta de restringir los accesos al lugar, pero por cuestiones políticas no se llevó a cabo. Agregó además que han sido muy insistentes con la Secretaría de Seguridad Pública para que los rondines de vigilancia sean más frecuentes.

“Con los antecedentes y esto que pasó recientemente, del intento de robo de producto, nos da la pauta de que sirve (restringir los accesos), queremos que la seguridad sea más personalizada y sobre todo pedirle al secretario de Seguridad que nos apoye, que los rondines sean más frecuentes", dijo.

Mencionó que otra de las medidas que se habían planteado era la de crear tarjetas de identificación, tanto para los pescadores como para las maquiladoras y la gente, en general, que trabaja al interior.

Añadió que ya llevó al Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, un pliego petitorio de las problemáticas que tiene el Parque Bonfil, por ejemplo, que el camión recolector no pasa por la basura, que no se reparan las lámparas fundidas y que la Jumapam hace zanjas y no las bachea.

Castillo López indicó que como todos los años, al iniciar la veda y amarrar las embarcaciones, se genera mucha basura en el muelle, por lo que ya se está trabajando en la limpieza.

Dijo que el viernes pasado sostuvo una reunión con el director de API para coordinarse y levantar todos los desechos, la cual es generada por las embarcaciones, principalmente, también por personas que han tomado el muelle como basurero.