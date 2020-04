Piden guías de turistas que Sectur avale sus proyectos

Mazatlán, Sin. En una manifestación pacífica un pequeño grupo de guías de turistas piden a la secretaria de Turismo estatal que avale sus proyectos que buscan implementar una vez que pase la pandemia del Covid-19.

El presidente de la Asociación de Guías de Turistas de Sinaloa, Milton Blanco, manifestó que no piden dádivas del gobierno, sino que el gremio sea reconocido por la sociedad y autoridades.

Nuestra profesión no ha sido reconocida ni por las autoridades ni la sociedad, por lo tanto nuestra manifestación es pacifica, no pedimos recursos, no estamos aquí para pedir dádivas del gobierno, nada mas para que se nos reconozca el gremio de guías de turistas.

Milton Blanco

Comentó que se están adelantando en crear esos proyectos que los ayuden a rescatar y mejorar el turismo que arribe a Mazatlán una vez termine la crisis de salud que a afectado al mundo entero.





Nuestra experiencia nos dice que debemos de cambiar en la forma de tratar al turismo, por lo tanto, en términos generales el turismo que llegue va a tener que ser guiado en pequeños grupos sobre todo orientado a la naturaleza donde Mazatlán y Sinaloa tiene mucho que ofrecer. Milton Blanco





Los guías reconocieron que igual que los demás sectores están siendo severamente golpeado por la contingencia sanitaria.





Foto: Marimar Toledo | El Sol de Mazatlán

















