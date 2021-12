Piden denunciar ruido excesivo por construcciones en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Hasta el momento, la Dirección de Planeación Municipal no ha recibido ninguna notificación sobre el ruido excesivo que están generando las obras de construcción de torres y condominios en Mazatlán.

El director, Jorge Estavillo Kelly, dijo que la ciudad ha crecido muchísimo y que la dirección de Planeación hace lo posible para estar en todo.

“Nosotros ocupamos del apoyo de la ciudadanía, si ve un problema en una obra, que nos apoye con la denuncia, porque no tenemos un inspector para cada obra, es imposible tenerlo, es como si tuviéramos un policía para cada ciudadano, no se puede, no resultaría viable pagarle a tanta gente ni tampoco es posible, pero con la ayuda de todos podemos hacer algo para atender de manera más inmediata la situación”, manifestó el funcionario municipal.

Estavillo Kelly indicó que con respeto a los ruidos en las obras, no les ha llegado ninguna notificación o denuncia.

“Imagínense a fuerza en una obra se va a generar ruido, lo que sí estamos buscando y estamos encima de los constructores es que no trabajen en horarios que excedan y ya perturben al vecino, el horario debe de ser de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, un horario accesible.

Sin embargo, hay lugares que se prestan para que puedan trabajar a más horas, lo que sí representa un problema.

“Hay muchos constructores que traen gente de fuera y es gente que viene 100 por ciento a trabajar, no viene de turista y esa gente le gusta trabajar más horas, porque trabajan a destajo, ganan más, eso se vuelve un problema, no está regulado en el reglamento de construcción el tema de los horarios, también eso complica que nosotros multemos a alguien por trabajar en un horario fuera de lo normal”.

Invitó a los constructores a que trabajen en un horario normal, que respeten a los vecinos, algo que muchos lo hacen, pero otros no tanto.

“Se está trabajando para que haya una sana convivencia y cuiden a sus vecinos, que se les ha atendido sus quejas cuando se puede”.

Sin embargo, justificó que también los vecinos deben entender que la ciudad es muy grande y hay situaciones en que se tiene que trabajar en horarios extendidos, porque implica un riesgo mayor a hacerlo en el día.









