Piden corona extra para reina trans del Carnaval de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Si no aceptan a mujeres transexuales como candidatas para el certamen de Reina del Carnaval de Mazatlán 2024 deberían sacar una corona extra e incluirlas dentro del evento, propuso Tulio Martínez Tirado.

El presidente de la asociación Sinaloa Diverso en Mazatlán comentó que aunque se han tenido avances, todavía falta mucho por hacer en temas de diversidad e inclusión.

"Las reglas las tiene el Instituto de Cultura y si dice que no, pues no, aunque debería haber una modificación en los estatutos de la convocatoria y si no quieren aceptar a la mujer trans como candidata a Reina del Carnaval que saquen una corona extra y hagan un evento igual de grande de coronación", dijo.

Martínez Tirado admitió que el tema de la diversidad e inclusión de la comunidad LGBT es muy difícil, porque si bien se ha apoyado, todavía en Mazatlán no dan ese paso como se debería.

"Mazatlán sigue en pañales con la inclusión a la comunidad LGBT, habíamos avanzado mucho, pero se detuvo en Mazatlán, porque a nivel estado ha habido muchos cambios", expresó.

El presidente de Sinaloa Diverso destacó que la comunidad sigue en la lucha, pero que los logros se han detenido un poco.

El caso

La polémica de incluir o no a chicas transexuales en la contienda de Reina del Carnaval 2024 surgió luego de que Raúl Rico, director del Instituto de Cultura, declaró que en el reglamento se había quitado el requisito que decía que la concursante tenía que ser mujer de nacimiento.

Al preguntársele si eso le abría la puerta a las chicas trans, señaló que sería el comité organizador el que tomaría la última palabra, aunque luego señaló que ellas deben tener su evento aparte.

No a las chicas transexuales

La convocatoria para poder ser candidata a Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2024 no contempla a mujeres transexuales, aclaró Raúl Rico, sin embargo, a la comunidad LGBTQ+ en esta ocasión se les incluirá de una manera especial sin especificar cómo.

Hasta el momento, indicó que ya se han acercado seis mujeres aspirantes a la candidatura para Reina del Carnaval, pero falta que cumplan con los requisitos, mientras que tres chicas transexuales también mostraron su interés y se les explicó que en esta convocatoria no podrían participar como candidatas a la máxima fiesta de los porteños.

“Son como seis candidatas y tres candidatos los que se tienen hasta el momento, falta que cumplan con los requisitos. A las chicas trans se les explicó que todavía no estaban contempladas y no hubo ningún problema, fueron tres las que se acercaron”, señaló.