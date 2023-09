Genera controversia posible inclusión de mujeres trans en elección de Reinas del Carnaval

Mazatlán, Sin.- Luego de que Raúl Rico, director del Instituto de Cultura de Mazatlán, aseguró que la convocatoria para inscribirse en el concurso de Reina del Carnaval de Mazatlán no excluye a las mujeres transexuales, ya que se eliminó la cláusula “nacida mujer” de los requisitos para poder participar en el certamen, la controversia apareció entre los mazatlecos.

Y es que hay quienes aseguran que la Reina del Carnaval debe ser mujer, ya que es un certamen hecho para ellas, además de que las personas transexuales ya tienen sus propios concursos.

A través de un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los jóvenes fueron los que en su mayoría estuvieron de acuerdo en que una mujer transexual participe como candidata a Reina del Carnaval.

"Me parece bien que sean incluyentes, ya es otra generación y tienen los mismos derechos de una mujer, ojalá que se permita, para que Mazatlán sea reconocido a nivel internacional por ser un municipio que acepta a las personas tal y como son", comentó Claudia, estudiante universitaria de Mazatlán.

Otro estudiante aseguró que de permitirse su participación en la contienda por la corona carnavalera, sería una forma de demostrar apoyo a la comunidad LGBT+ de Mazatlán.

"Es la mejor manera de mostrarles apoyo, que se sientan en casa y que vean que son bienvenidos por aquí, que sientan que cuentan con nosotros", expresó Alejandro Salas.

Hubo algunas personas que aseguraron que se les debería de realizar un concurso aparte en el Carnaval.

"Que les hagan un concurso aparte a ellos, no veo razón por la cual deberían de poner a una mujer transexual a competir con mujeres, así no es esto, yo como mujer estoy en contra de esto porque no es justo, pero en fin, las corporaciones y los negocios los van a apoyar con el fin de tener publicidad y que digan que apoyan a la comunidad", comentó una joven estudiante.

Mientras que la parte más conservadora de la sociedad, los adultos mayores, se mostraron más en contra de esta situación.

"Que les hagan algo para la reina trans, no tienen qué hacer nada con las mujeres, no veo razón para competir ahí de una mujer trans, es por tradición, respetar los que se viene haciendo desde hace años, no nada más porque unos jóvenes lo digan se tiene que hacer así", comentó Guadalupe Preciado, quien realizaba sus compras en el Centro de la ciudad.

Cabe destacar que las opiniones a favor se basan en la inclusión y el respeto a la diversidad, mientras que las opiniones en contra se centran en la tradición y el respeto a la máxima fiesta de los mazatlecos.

Para saber

La convocatoria para inscribirse al certamen de Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2024 dice que la aspirante deberá ser mujer nacida en Mazatlán, Sinaloa, incluyendo comisarías o sindicaturas o tener residencia mínima de tres años, ser soltera, no haber sido madre, ni casada, ni vivir en unión libre y no estar embarazada, así como tener entre 17 y 27 años de edad al día de la elección.

Se específica también que el Instituto de Cultura podrá solicitar documentos probatorios de residencia y edad si lo considera necesario y que en el caso de ser menor de edad deberá presentar carta autorizada por los padres o tutores.

La elección de Reinas se llevará a cabo el 20 de enero de 2024 a las 19:00 horas en el Teatro Ángela Peralta. El Carnaval se realizará del 8 al 14 de febrero de 2024.

Para saber

Raúl Rico, director del Instituto de Cultura, señaló en la presentación de las convocatorias para participar en los diferentes reinados del Carnaval de Mazatlán 2024 que si una mujer transexual llegara a inscribirse en el certamen de Reina del Carnaval, será el comité organizador el que decida si se le permite concursar o no.