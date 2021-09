Piden a AMLO reactivar Playa Espíritu como proyecto regional

Mazatlán, Sin.- De manera conjunta, integrantes del Comité Presidio-Baluarte, representantes de sectores productivos, miembros de la sociedad civil de la zona sur del estado y funcionarios de Turismo del Ayuntamiento de Escuinapa, hicieron un llamado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al gobierno del estado, que presidirá Rubén Rocha Moya, para entablar una mesa de diálogo con el propósito de reactivar el CIP Playa Espíritu como un proyecto regional que detone la zona sur de la entidad, emparejado con la cristalización de la presa Santa María.

En conferencia de prensa, los presentes aclararon que no están en contra de la rifa de lotes del Centro Integralmente Planeado, como lo propuso López Obrador en una de sus mañaneras, sino del sorteo de toda la línea de playa, ya que eso daría al traste con el proyecto.

Foto: Juan Carlos Ramírez| El Sol de Mazatlán

“Playa Espíritu significa un mejor futuro para las familias, los hijos y los que vienen, en la zona sur, nadie puede estar peleado por eso, nadie se opone a la rifa pero que se haga de una forma ordena a través de cotos, para que haya movimiento y gente, que se llene ese hotel, que empiece a ser atractivo a los demás y que haya un esfuerzo de comercialización de los demás lotes de Playa Espíritu”, expresó Ismael Díaz, presidente del Comité Baluarte-Presidio, quien también preside Voces Unidas por el Agua y es exportador de mango.

Comentó que lo que se tenía que hacer en Playa Espíritu ya se hizo, porque ya está terminado el malecón, las calles, el hotel, los cárcamos de rebombeo, la lotificación de predios, faltaría el agua, pero esa, agregó, llegará con la presa Santa María, en el 2023.

“Lo único que faltaba era la comercialización, por eso me sorprendió la decisión que se tomó recientemente, nunca se hizo ningún esfuerzo de comercialización, falta el agua en abundancia y por eso venía la Presa, y la presa es viable económicamente por el CIP Playa Espíritu, no solamente por la parte agropecuaria, si no, no hubiera sido válida”, apuntó.

Por su parte, Tobías Ricardo Lozano Solorza, consejero ciudadano del Implan de Rosario, vicepresidente de Canacintra en Mazatlán y director de Innovación y Tecnología de Refrescos Manantial, señaló que si se rifan los 400 predios de la costa turística del CIP Playa Espíritu destruiría el proyecto original de desarrollo.

Foto: Juan Carlos Ramírez| El Sol de Mazatlán

“Si se hace de esa manera, cambia radicalmente el proyecto original, cada uno de los 400 lotes con un dueño distinto, cada quien va a hacer lo que quiera en su lote, desde construir una palapa, una choza de madera o una super mansión lujosa, lo que vimos es que esto iba a venir en detrimento, iba a dejar de ser atractivo para los hoteles que lo que buscan es tener línea de playa”, indicó.

Comentó que Playa Espíritu puede impulsar turísticamente una macrorregión desde el norte de Nayarit hasta Mazatlán, entre Tecuala, Acaponeta y la Isla de la Piedra, lo cual fortalecería la imagen de este destino turístico, como pasó con Cancún y la Riviera Maya, porque son esencialmente distintos, el primero como un proyecto ecoturístico y el segundo como un destino de turismo familiar.

“Si lo vemos como un proyecto regional, eso le cambia mucho la faceta a este proyecto, las vías de comunicación primaria ya están, falta interconectarlos, eso es algo que al Presidente no se le ha aclarado. En el CIP ya hay un aeropuerto con pista, que es el aeropuerto de Teacapán, el llamado con el Presidente es que si va hacer la rifa que la haga, pero no destruya la línea de costa porque es prácticamente lo que hace más atractivo para la inversión a cadenas hoteleras, a desarrolladores inmobiliarios”, añadió.

Refirió que el CIP ha vivido en estos últimos años bajo la sombra de Mazatlán, donde existen muchos intereses por parte de la comunidad hotelera y empresarial que han frenado el desarrollo de este proyecto, quienes le han vendido la idea al mandatario nacional de que es un proyecto no viable.

Incluso, añadió que la declaración del gobernador Quirino Ordaz Coppel de que la inversión ejercida en Playa Espíritu debió de haberse hecho en la Isla de la Piedra en vez del CIP, representa un foco de alerta.

Indicó que hay cierta reticencia de la comunidad hotelera y empresarial de Mazatlán de hablar de este proyecto, quienes consideran que el CIP ya tuvo su oportunidad y que a 15 años de su planeación no se ha hecho nada, lo que denota desdén por el proyecto.

José Luis Simental Crespo, quien ha sido líder de varias organizaciones pesqueras, de productores de mango, líder social e impulsor del proyecto, habló sobre los orígenes del CIP Playa Espíritu y el desarrollo del mismo, que se detuvo durante el sexenio pasado y que ahora de nueva cuenta, López Obrador, lo revivió con el anuncio de una rifa de lotes.

En la conferencia de prensa estuvieron también Ulises Milán, gerente ejecutivo de la Unión de Sociedad Cooperativas y de Actividades Diversas de Sinaloa y Narayit; Hugo René Flete Montaño, productor de mango y coordinador del Comité Baluarte-Presidio, y Miriam Simental Plascencia, directora de Turismo del Ayuntamiento de Escuinapa, quienes se manifestaron a favor de la reactivación del proyecto CIP Playa Espíritu.













