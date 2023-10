Pide Rocha Moya a agricultores no hacer grilla por pago de maíz

Culiacán, Sin.- "No hagan grilla", fue la petición hecha por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a los agricultores de maíz del estado que planean pedir al Congreso de la Unión un mayor presupuesto para los precios de garantía de sus cosechas.

Rocha destacó los apoyos que el gobierno federal ha dado al sector agrícola, refutó los reclamos al presidente Andrés Manuel López Obrador destacando las 1.5 millones de toneladas de maíz con Precio de Garantía implementadas por el gobierno.

Asimismo, consideró los 300 pesos por tonelada a trigueros, y los fertilizantes entregados a agricultores temporeros y de riego, como grandes gestiones del gobierno.

"¿Cuándo se ha invertido tanto? Los que van de aquí de Sinaloa, que me disculpen, pero no tienen pena. Se descubre que son del frente opositor y la hacen de salvadores de los productores, y no, los salvavidas estamos siendo nosotros y muchos líderes reales que apoyan a su gente", dijo.

Politiquería

El gobernador consideró la movilización de agricultores como politiquería y acusó a un senador sinaloense de ser quien promueve que los productores hagan manifestaciones.

Aunque no lo señaló directamente, el único legislador de la Cámara Alta que ha hecho gestiones en torno a las problemáticas de los agricultores ha sido Mario Zamora, quien representa al Partido Revolucionario Institucional en el Senado.

"A mí me preguntaron que si no iba a ir con los que van a pedir más presupuesto a la cámara de diputados, les dije esa es grilla, politiquería de un senador que yo conozco que no gana una y otros que son contratados por los más acá", declaró