Pescadores temen que la falta de agua dulce afecte más a los esteros

Mazatlán, Sin.- Los sistemas estuarinos de Mazatlán y El Rosario requieren de agua para que el camarón tenga un buen desarrollo y crecimiento durante la temporada de veda.

Ante ello, pescadores de El Huizache-Caimanero pidieron la intervención del gobierno federal y estatal para que la Comisión Nacional del Agua desagüe una cantidad de agua de las presas Santamaría y Picachos para alimentar los sistemas lagunares.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras “Unidos de la Laguna del Caimanero”, Gilberto Palafox Uzeta, llamó a las autoridades para que negocien una cierta porción de agua de las presas hacia las lagunas y que de esta manera el camarón pueda desarrollarse mejor para la siguiente temporada.

“Es verdad que sí trae beneficio la presa en cuanto a la agricultura, ganadería y al turismo, pero al sector pesquero en esta zona nos está pegando, nos está golpeando muy fuerte, entonces necesitamos esa agua, porque el río ya no va a correr y es el que alimenta al sistema”, dijo.

Ya comenzaron a hacer solicitudes con las autoridades correspondientes y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hizo el compromiso de agendar una reunión con Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de Conagua.

Especialistas estiman que de no tomar acciones, el sistema lagunar podría desaparecer en 15 años. Foto: Fausto McConehly | El Sol de Mazatlán

Necesaria

Para los sistemas lagunares es indispensable el agua dulce, ya que de ahí depende que el producto pueda desarrollarse mejor y que no ocurra lo de la temporada pasada, cuando el camarón no se desarrolló, porque además de que las lluvias no fueron las esperadas, el río Baluarte tampoco no creció lo suficiente.

El dirigente pesquero recordó que en las dos últimas temporadas, la producción de camarón ha sido poca y que un tamaño chico evidencia que el entorno natural está mal, por lo que se ocupa rescatarlo, para que vuelva a tener vida y generar actividad en más de mil pescadores.