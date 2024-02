Abundancia de camarón de altamar y acuicultura satura el mercado de EU

Mazatlán, Sin. -La crisis que vive el sector pesquero de altamar en Mazatlán es histórica, pues casi la totalidad de la flota camaronera compuesta por 480 barcos se encuentra amarrada en el muelle del Parque Bonfil, lamentó Ricardo Michel Luna.

El expresidente de la Unión de Amadores del Litoral del Pacífico aseguró que lo más triste no es que no puedan salir a operar, sino que lamentablemente no hay quien compre el camarón, ya que el mercado internacional está saturado.





"Los gringos no quieren el camarón, los inventarios están saturados, tanto de altamar como de acuicultura, está inundado el mercado de camarón de otras partes, principalmente de Ecuador y Argentina, no reciben todo el que llega de México y el que logra colocarlo lo hace a un bajo precio", dijo.

Michel Luna mencionó que el camarón grande de exportación está en promedio a 175 pesos el kilo y el de consumo nacional a 95 pesos. Y si a esto se le suman factores como el precio del combustible y el tipo de cambio, las cuentas no salen.

Reman contra corriente

Michel Luna señaló que los poco menos de 100 barcos que se encuentran en las últimas capturas seguramente traerán buenos volúmenes de captura que les permitirá seguir operando.

"Los barcos que entraron en diciembre llegaron con más de 10 toneladas y los que siguen pescando seguramente traerán más, camarón hay, lo que no hay son las condiciones para operar", expresó.

El empresario pesquero con más de 50 años en la actividad, indicó que tanto los productores como los comercializadores están remando contra la corriente ante la falta de apoyos.