Pescadores desconocen a dueño de barco asegurado con cocaína

Mazatlán, Sin.- El presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga, dijo desconocer al empresario o dueño de la embarcación asegurada el pasado 6 de abril por elementos de la Secretaría de Marina con 1.5 toneladas de cocaína, al sur de las Islas Marías, y descartó que se trate de agremiados a alguna asociación pesquera, ya que estos no se dedican a esa actividad.

“Cada embarcación o empresa es responsable de sus propios actos, y no tiene que ver una actividad con la otra, la embarcación no estaba realizando actividad pesquera, andaba dedicándose a otra cosa, es independiente, no tiene nada que ver con los que realizamos la pesquería que nos dedicamos a trabajar de forma lícita, la actividad es independiente de cada uno de los propietarios de embarcaciones”, expresó.

Refirió que el llamado a los pescadores y armadores es seguir aguantando la situación en que vive el sector hasta donde se pueda, de seguir empleando a los pescadores, sosteniendo la actividad hasta donde sea posible.

El barco, de nombre Jorge M. II, tiene su base en el puerto de Mazatlán, este fue asegurado por marinos que realizaban tareas de guardia costera al sur de las Islas Marías y en el que encontraron 80 paquetes de cocaína envueltos con cinta canela, cuyo peso se calcula en mil 583 kilogramos.

“Desconocemos al empresario o dueño de la embarcación, y la situación de qué manera zarpó de Mazatlán, la autoridad debería de hacer la investigación al respecto, nosotros no tenemos conocimiento en ese sentido”, apuntó.

Aseguró que antes de esta detención no se había escuchado nada sobre que armadores o propietarios de embarcaciones se dediquen al narcotráfico.

Omar Lizárraga insistió en que los que están agremiados a las asociaciones son personas que se dedica a la pesca, y no a las actividades ilícitas, pero que cada propietario de barco es independiente y responsable de sus propios actos.





















