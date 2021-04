Pescadores de Playa Norte reportan bajas ventas en Semana Santa

Mazatlán, Sin.- Baja producción y ventas registraron los pescadores de Playa Norte durante la Semana Santa.

Carlos Torres, comerciante de la zona, manifestó que esperaban vender alrededor de 50 kilos por día de las diferentes especies, pero sólo lograron vender 20.

Local Arrecia el desempleo para pescadores

“El pescado se va para otro lado y no sé por qué, creo que por lo helado del agua. No hay pescado y se disparan los precios para arriba y luego con la pandemia esta, pues la gente quiere comprar barato. Pero no, no hay barato la verdad. Pero ya ahorita ya pasó y va a haber más pescado, pero ahora va a faltar la gente”, dijo.

Estimó que dentro de dos semanas ya habrá mayor surtido de peces, ya que el cambio de clima favorece a que el pajarito regrese y con él atraiga a otras especies como el botete, el pargo, curvina, entre otras.

“Ya esta semana va a haber más pescado, esperemos que venga más gente. Los precios van a bajar hasta al suelo, como quien dice, y esperamos que venga más gente para acá y acá vamos a estar para serviles a todo”, expresó.

Puedes leer: Expedirá Conapesca permisos electrónicos para pesca comercial

Recordó que ya viene la temporada del famoso “pajarito”, por lo que espera que este año sí haya una pesca importante que les ayude a recuperar su economía.













Lee más aquí:

Local Aumenta 15% canasta básica en Mazatlán

Local Tienen pescadores de Playa Norte buenas capturas

Local Establecen fecha para la veda de camarón en el Pacífico