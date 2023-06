Personas con VIH siguen si acceso al matrimonio en Sinaloa

Jonatan Azbat Carrillo recuerda que dio positivo al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) hace cuatro años. Aunque debía sentirse alarmado en el momento, el diagnóstico no le causó tanta congoja como debería, pues es un tema que ha investigado como activista de la comunidad LGBT+.

“Yo sabía que la gente que da positivo no se muere y que con tratamiento se puede llevar una buena vida”, mencionó.

También puedes leer: Para visibilizar la diversidad sexual, realizan marcha Pride 2023 en Culiacán

Como Jonatan, en Sinaloa se tiene registro de mil 817 personas que viven con esta condición. El director de Prevención y Promoción de la Salud del Estado, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, destacó que ha habido avances en los tratamientos que se les da a las personas con VIH y que hay una lucha constante por parte de las instancias de salud para combatir la discriminación.

Sin embargo, las leyes en Sinaloa siguen impidiendo que estas personas tengan acceso al derecho del matrimonio.

Reglas que discriminan

El capítulo séptimo del Código Civil del estado es el que aborda el tema del matrimonio, en dicho apartado se establece la reglamentación para que los ciudadanos realicen este proceso, es en el inciso cuarto, del artículo 98, el cual establece las condiciones para evitar que la gente con VIH se case.

“Un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, tuberculosis ni enfermedad alguna crónica e incurable, que sea, además, contagiosa y hereditaria”, es lo que se establece como un requerimiento para expedir un acta matrimonial.

Jonatan se mantiene a la espera de que el pleno del Congreso vote a favor de reivindicar este derecho. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

Con ganas de boda

Al enterarse de que las leyes del estado evitan que las personas con VIH se casen, Jonatan se siente decepcionado. Expresó que no puede creer que sigan existiendo reglas retrógradas que sigan discriminando a las personas con esta condición.

Declaró que ha podido superar los diversos estigmas sociales de parte de las autoridades de salud y de la gente en general, pues ha habido avances en estos temas. Sin embargo, destacó que el hecho de que las leyes violenten derechos tan básicos como el matrimonio expone el desinterés por parte de los legisladores por atender a las minorías.

Dilatación legislativa

Los cambios pertinentes para que la gente con VIH se puedan casar ya son abordados por los legisladores sinaloenses. El 30 de mayo, el presidente de la junta de Coordinación Política del Congreso, Feliciano Castro Meléndrez, aseveró que en la sesión que se celebró un día después se votarían las reformas pertinentes.

Pero a la hora de que se publicó el orden del día no venía la reforma al Código Civil, la cual fue recomendada realizar por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde abril de este año.

Al cuestionar a la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Poder Legislativo, la diputada Elizabeth Chía Galaviz; explicó que el dictamen fue detenido debido a que se planeaba adicionar cambios en el mismo sentido pero enfocados en las personas neurodivergentes.

“Yo me pregunto ¿Por qué los diputados tienen que esperarse a recibir órdenes y no tienen la voluntad de atender?”, reflexionó Jonatan.

Panorama Clínico

En Sinaloa existen mil 817 personas que viven con VIH, afirmó el director de Prevención y Promoción de la Salud del Estado, Gerardo Kenny Inzunza Leyva.

Asimismo, el funcionario destacó que en lo que va del 2023 se han registrado 134 nuevos casos.

“Actualmente, nos encontramos con un apego al tratamiento de las personas del 99 por ciento, es decir, que casi todas las personas tienen apego al tratamiento y eso nos ayuda porque eso no ayuda porque estas personas tienen una vida normal. Disminuye tanto la carga viral que ya no transmiten la enfermedad y pueden llevar una buena calidad de vida”, afirmó el funcionario.

Destacó que Sinaloa a nivel nacional se encuentra en un alto puesto respecto la atención de salud que se brinda. Explicó que el estado es pionero en la terapia PREP, la cual consiste en terapia profiláctica para personas que no tienen el virus, pero que tienen conductas de riesgo.

Un derecho necesario

Para Inzunza Leyva, quien trabaja de manera cercana con las personas que tienen esta condición, se deberían de realizar los cambios pertinentes para que las personas con VIH dejen de ser discriminados al no poder acceder al matrimonio.

Mientras que Jonatan se mantiene a la espera de que el pleno del Congreso vote a favor de reivindicar este derecho.

“Yo ya tenía planes de boda, llevo tres años con mi pareja y pues nos estamos llevando muy bien, tenemos proyectos a futuro y que bueno que ya está aceptado el matrimonio igualitario; pero ¿de qué me sirve si por tener VIH no me puedo casar y seguir con mi plan de vida?”, finalizó.