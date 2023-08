Persisten fraudes en renta vacacional en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En esta temporada de verano continúan los fraudes en hoteles y renta vacacional en Mazatlán, por lo que algunos establecimientos de hospedaje advierten este tipo de prácticas.

La semana pasada se registró el caso de tres familias que rentaron la misma vivienda vía internet y ante la problemática, Tramonto Condos & Hotel emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que se informó de la existencia de personas que ofrecían una renta en dicha torre a un menor precio, oferta que es falsa.

Puedes leer: Insisten en que se regule la renta vacacional en Mazatlán

El secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca municipal, Martin Ochoa López, admitió que en estas vacaciones siguen registrándose fraudes, principalmente en la renta vacacional.

"Casi no hemos tenido reporte de fraudes, pero sabemos sí los hay por el tema de la renta vacacional, me atrevo a decir que casi el 90 por ciento de las reservaciones es por redes sociales y muchas veces cuando llegan aquí los turistas, ya no les contestan el teléfono o no es lo que esperaban. Aquí lo que se tiene que cuidar es que no tengan una mala experiencia durante su estancia en Mazatlán", dijo.

De acuerdo al Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA), en lo que va del año van alrededor de 50 denuncias de turistas en temas generales, donde algunas están relacionadas a los fraudes en hospedaje.

Ochoa López consideró que los diputados y regidores tendrán que meter una iniciativa y reglamento para regular la renta vacacional y evitar que continúen estos hechos en Mazatlán.

Por este motivo llamó a los turistas a que verifiquen las páginas al momento de realizar las reservaciones para evitar ser víctimas de este tipo de acciones.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Muchas veces los correos son extraños y los números telefónicos de celulares son de otros estados de la República", destacó.

En Mazatlán, los turistas pueden acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor para realizar una denuncia o al Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA), e incluso presentar la denuncia al Ministerio Público.

Antecedente

El pasado 23 de junio 240 turistas provenientes de los estados de Coahuila y Nuevo León fueron víctimas de fraude cibernético al reservar en un hotel de la Zona Dorada de Mazatlán que terminó no existiendo.

A través del DIF y CAPTA, los visitantes recibieron alimentos y asesoría para hacer la denuncia y por medio de una ciudadana que se dedica a la renta vacacional se consiguió brindarles hospedaje, ya que esa fecha en la que llegaron al puerto los hoteles estaban llenos.