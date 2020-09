Campesinos no contemplan liberar caseta de Rosario

Rosario, Sin.- Campesinos que mantienen tomada la caseta de cobro de la autopista en Rosario aseguran que no van abandonar su protesta hasta que les paguen las tierras que se usaron para la construcción de la carretera.

Esto lo expusieron al ser cuestionados por el posicionamiento realizado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en su rueda de prensa "mañanera" anunció que las casetas que se tienen tomadas en la autopista Tepic-Mazatlán van a ser liberadas al ser protestas calificadas como acciones irregulares.

Julieta Lizárraga López, quien es una de los representantes de este movimiento campesino, comentó que los afectados ven con tristeza cómo es que el mandatario federal impone los intereses de unos particulares sobre los del pueblo.

"Es muy triste, porque ahí él (Presidente de la República) mencionó que las empresas privadas estaban perdiendo todo lo que invirtieron, pero qué pasó con el campesino que perdió su tierra de la cual se mantenía, no cumplieron con el pago de ellas, concesionaron una autopista que ni siquiera estaba pagada".

Recalcó que no existe la mínima intención de los manifestantes de abandonar su lucha, en espera de que el Gobierno Federal les ponga la atención debida.

"La gente no se va mover, nosotros estamos pidiendo que no nos mande la Guardia Nacional, que no nos mande armas, que nos mande a alguien con quien se pueda negociar, que nos podamos sentar con ellos y poder hablar y llegar a un acuerdo".

Cabe recordar que la toma de esta caseta se inició hace poco más de seis meses.

Los afectados son campesinos de los municipios de Mazatlán, Rosario y Escuinapa, quienes tienen más de 15 años luchando por el pago de sus tierras, las cuales se afectaron con la construcción de la autopista.

















