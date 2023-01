Periodistas y comunicadores tendrán un respeto estricto: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Tras lo sucedido durante las celebraciones de año nuevo dónde un elemento policiaco resuelto envuelto en una polémica por haber cometido supuestamente un acto de prepotencia en contra de un periodista, este miércoles reveló que en el estado de Sinaloa todos los policías recibirán un curso de capacitación para atender con mayor empatía a civiles.

Rocha Moya recalcó que no van a proteger, hay ningún funcionario público y que ya se encuentran todas las instrucciones dadas para comenzar de manera inmediata con cursos de capacitación para que mejore la calidad de atención de los policías hacia los civiles desde un punto con mayor sensibilidad.

"Entonces le digo, ambos actores tienen derechos, hay que considerarlo porque eso ha ocurrido, no se tiene la confianza que el gobierno lo vaya a hacer porque normalmente el gobierno protege al funcionario público, en este caso no lo vamos a hacer y empiezo a disculparme hasta ahora este tema con Ernesto, con los medios y decirles que ya incluso he dado instrucciones y se va a empezar ahora mismo un curso de capacitación para los policías en atender de mejor manera con mayor sensibilidad, que se pongan en el lugar del civil".

El ejecutivo expuso que su gobierno recibirán un respeto estricto los periodistas y los medios de comunicación, situación por la que abrirán una carpeta de investigación a través de la Fiscalía General del Estado referente al caso del comunicador Ernesto Martínez.

"Conmigo van a tener garantía los periodistas, los medios, ustedes de respeto estricto, a veces hago aclaraciones que me parecen pertinentes, lo hice en el caso de Ernesto, entonces eso decía yo hay que aclararlo a través de un procedimiento de investigación porque además puede ser una falta y hay que castigarla con la ley responsabilidades faltas administrativas o con un reglamento, o el ademán puede ser mi indicio de actitud de delito Y es ahí hay que investigarlo a través de la fiscalía y llevarlo al juez".

El gobernador destacó que cuidara de que no se repitan este tipo de situaciones y que no existen secuelas del tema, que las averiguaciones para lograr brindar una satisfacción ambas partes involucradas continuarán.