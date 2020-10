Por violencia familiar, buscan rastrear las llamadas del 911

Culiacán, Sin.- De acuerdo con la coordinación de las distintas instancias gubernamentales para atender la violencia familiar, las llamadas de auxilio por este delito al 911, deben ser monitoreadas de manera que, se dé asistencia jurídica o psicológica a las víctimas e incluso al agresor, como lo ha señalado Gabriela Inzunza, directora del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (CEPAVIF)

Paola Gárate Valenzuela, directora del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana (CEPREVSIN), indicó que lo ideal es que se monitoreen y rastrean las llamadas de auxilio para prevenir la violencia en los hogares del estado.

Explicó que esto ya se hace por medio de una plataforma digital que les facilita la Secretaría de Innovación del gobierno estatal, que es alimentada por las instituciones encargadas de ver por la seguridad de los grupos vulnerables.

“El 911, que son los primeros respondientes, la seguridad pública de los ayuntamientos, para que acudan, para que manden la patrulla. Pero luego ya no sabíamos qué pasaba. Si la persona al día siguiente ponía una denuncia o no. Las llamadas del 911 generalmente son en fin de semana o altas horas de la noche o madrugada. A veces, ya para cuando llega la patrulla, el hombre ya se calmó, o pasa que fue una llamada realizada por la agredida, para calmar al agresor. O bien, si se los llevan a barandilla, la víctima ya no acude a poner la denuncia formal después, o no sabe a dónde acudir”, dijo Gárate Valenzuela.

De acuerdo a esto, la idea es que se le dé seguimiento a las llamadas de auxilio con este sistema, para que cuando el 911 realice el reporte de la llamada, las instancias tengan conocimiento de dónde fue, de qué y por qué y, así, darle seguimiento puntual.

“Por ejemplo, que nos digan que alguna llamada de emergencia necesita apoyo psicológico, aunque no quiera denunciar, y ya se determina si asiste CEPAVIF o COMPAVIF o hablarles para que la víctima acuda a las oficinas. También, si son afectaciones a menores de edad o adolescentes, SIPINNA o Procuraduría del DIF, asiste y elabora un reporte de cómo quedó, si los niños tomarán terapia o qué cosa se hizo. A sí se va dando el monitoreo”, expuso.

Actualmente, el CEPREVSIN tiene que, se han registrado ya para su seguimiento, 156 casos por violencia familiar. De los 836 que se tienen en la plataforma.

En total son 379 casos que se encuentran abiertos, 232 están como “pendientes”, 33 están cerrados y 192 en espera a ser atendidos.

EL ACTUAR DEL 911

Gárate Valenzuela reconoció que, por las llamadas de broma al número de auxilio, son más los requisitos que se piden para que una patrulla acuda al lugar.

“Sí es bien complicado de repente atender el 911 porque suele haber llamadas de broma y hay pocos elementos, pocas patrullas y pocas sirven, entonces, imagínate ir a un lugar por una llamada y que era falso. Entonces, si en las llamadas de verdad tardan en llegar, ahí dice la gente, para qué nos convocas a que tengamos la cultura de la denuncia si cuando hablamos tardan mil horas en llegar y ya no alcanzan a nadie”, comentó.

“Pero les explico esta situación de la gente irresponsable que llama y es broma. Entonces, está complicado por todos lados, sin embargo, se debe atender porque la incidencia en las cifras de la violencia familiar ahí está”, apuntó la funcionaria.

Destacó que, el recurso del Programa para el Fortalecimiento de la seguridad (FORTASEG), está casi desaparecido, siendo el más bajo presupuesto para este rubro, el que se ha dado en la historia.

También señaló que es necesario que la ciudad sea gobernada por una mujer, pues así las cosas se hicieran diferentes, como en el caso del estado de Sonora, estado donde recientemente su gobernadora mejoró el sistema de emergencia del 911 para los casos de violencia de género y familiar.









