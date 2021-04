Partidos condicionan programas sociales en Sinaloa: Mario Zamora

Culiacán, Sin.-Debido a que han detectado que partidos políticos están condicionando algunos programas sociales, el candidato a la gubernatura de Sinaloa bajo la alianza PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, informó que presentará una queja ante Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES).

El candidato de la alianza “Va por Sinaloa” explicó que está pidiendo el respaldo del IEES para que aclare a todos los ciudadanos sinaloenses que los programas sociales son un derecho constitucional.

“Porque ha corrido mucha información donde están queriendo decir que si gana un partido que si gana otro los van a quitar, ya quedó legislado, a mí me tocó como senador votar a favor de que los programas sociales son un derecho constitucional y los otorga el estado mexicano, no los otorga un presidente no los otorga un gobierno sino el estado mexicano”, expuso.

Zamora Gastélum refirió que no se vale condicionar el voto a favor de un candidato, ya que estos beneficios salen de los impuestos de los mexicanos, por lo que dijo que, aunque gane cualquier partido político los programas sociales se seguirán entregando.

Prometió que de llegar a ser el próximo gobernador de Sinaloa, programas como el “60 y más” incrementarán su monto, pues aseguró que es importante continuar apoyando a los adultos mayores.

Finalmente hizo un llamado a la sociedad a denunciar estas irregularidades, pues recordó que es un delito electoral el que, funcionarios federales, estatales o municipales condicionen un programa o apoyo de gobierno a favor de un candidato.

“Al bote los mapaches, no se vale condicionar un programa para promover el voto a beneficio de un partido”, concluyó.









